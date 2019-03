Anche Jesolo spinge per una “ZES Veneta”

Il sindaco Jesolo Valerio Zoggia, sostiene l’opportunità di una “Zona Economica Speciale” che offrirebbe significative opportunità per le piccole e medie imprese.

La città di Jesolo guarda con interesse alla proposta, firmata lo scorso 15 marzo dall’intero territorio delle aree metropolitane di Venezia e Rovigo per la costituzione di una ZES, Zona Economica Speciale e indirizzata al Governo perché avvii le procedure per il riconoscimento entro il prossimo 31 dicembre.

Le ZES sono aree che si contraddistinguono per la presenza di benefici fiscali per le imprese esemplificazioni procedurali e doganali finalizzati ad attrarre investimenti e capitali, sostenendo così la crescita economica.

La dichiarazione del sindaco

“Come sindaco Jesolo ho sottoscritto il documento indirizzato al Governo perché sono convinto che ci siano delle opportunità anche per il nostro territorio. La costituzione di una Zona Economica Speciale permetterebbe di accedere e beneficare di uno strumento capace di fungere da leva per l’economia, attraendo investimenti, anche esteri. Non è un caso che a siglare l’accordo siano stati i Comuni di Jesolo, San Donà e Portoguaro; pur essendo a margine della ZES proposta, rientrano in quel Veneto Orientale che, all’interno dello scenario regionale, sconta un maggiore gap infrastrutturale ed produttivo rispetto ai distretti industriali e produttivi, ad esempio, di Padova, Verona e Vicenza.

La ZES ne potrebbe sostenere il rilancio, potenziando il tessuto delle piccole e medie imprese qui insediate, in particolare nella filiera agroalimentare, ma cogliendo anche le opportunità derivanti dalla green economy e dall’economia circolare. Un’occasione anche per Jesolo, per diversificare il tessuto produttivo oltre il turismo e rendere vivibile la località tutto l’anno. L’auspicio è che il Governo recepisca e faccia propria una richiesta che proviene dal territorio”.