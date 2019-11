Il 28 novembre 2019, Special Olympics Team Veneto e le sue centinaia di atleti e famigliari sono pronti a ricevere l’abbraccio di Jesolo in occasione della quindicesima edizione della Convention Annuale del Team Regionale Veneto.

Special Olympics Team

Grazie alla pronta risposta dell’Amministrazione locale, in particolare dell’Assessore allo Sport Esterina Idra che ha confermato la massima apertura della città ai temi dell’inclusione sociale ed allo sport quale veicolo privilegiato per una sua piena realizzazione, dopo gli incontri preliminari delle scorse settimane la Direzione Regionale di Special Olympics Team ha definito il programma dell’atteso evento, che come da prassi consolidata andrà a fissare con testimonianze ed analisi quanto avvenuto nel corso dell’anno e cosa è previsto per il 2020 nella nostra regione.

Numerose le collaborazioni degli enti sportivi territoriali

La Convention viene ospitata presso l’Auditorium Vivaldi di via del Bersagliere con inizio alle ore 10, e gode, oltre che di quello della Città di Jesolo, del patrocinio della Regione Veneto, del CONI Veneto, del Comitato Italiano Paralimpico Veneto, dell’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale e del Panathlon, contando inoltre sulle collaborazioni di Polisportiva Terraglio di Mestre (sede di Special Olympics Veneto), Fisiosport Terraglio di Mestre, Istituto Alberghiero Cornaro di Jesolo e PalaInvent.

Jesolo si fa portavoce di una importante realtà sportiva

“Jesolo è orgogliosa di farsi portavoce delle Special Olympics e di dare il benvenuto agli atleti veneti che si ritroveranno nella nostra località per l’appuntamento con la Convention del 30 novembre – dichiara l’assessore allo Sport della Città di Jesolo, Esterina Idra -. La città negli ultimi anni ha fatto passi in avanti importanti nella promozione dello sport per tutti e per creare una realtà turistica davvero inclusiva. E’ anche per questa ragione che siamo particolarmente felici che Jesolo sia stata scelta per ospitare questo appuntamento che avvierà il conto alla rovescia per un grande evento di sport inclusivo in programma nel 2020. Lo sport è di tutti, lo sport è per tutti e Jesolo vuole dirlo ad alta voce”.

Gli ospiti e le autorità attese

Fitto il programma della mattinata, che nelle due ore e mezza officiate dalla Direttrice Regionale Elisabetta Pusiol con il supporto dell’attore Francesco Gerardi e dell’atleta speciale vicentino Michael Carollo alternerà momenti di riflessione e di racconto con filmati, testimonianze e passaggi di spettacolo affidati alla splendida voce della cantante Camilla Fascina (già madrina degli atleti veneti convocati ai Giochi Mondiali 2019). In apertura i saluti delle Autorità istituzionali: Esterina Idra (Assessore allo Sport Comune di Jesolo), Saverio Centenaro (Consigliere Delegato Metropolitano), Mauro Filippi (Direttore Servizi Socio-Sanitari AULSS 4 Veneto Orientale), Giancarlo Bardelle (Presidente CONI Veneto), Sauro Corò (Delegato Provinciale CIP). A seguire, i saluti di Marzio Innocenti (Presidente Comitato Regionale Veneto della FIR – rugby), Francesco Grosso Responsabile Sviluppo FIR Veneto), Clara Campese (Presidente FISE – sport equestri – Veneto) e Luciana Rossi (vice-presidente FIG – ginnastica – Veneto). Testimonial di eccezione della Convention 2019, l’ex azzurro del rugby Mauro Bergamasco.

Gli appuntamenti della Convention

Entrando nel vivo, ampio spazio verrà dato alla delegazione degli 11 atleti veneti che hanno fatto parte della Nazionale impegnata ai Giochi Mondiali 2019 di Abu Dhabi, accompagnati dai tre tecnici azzurri Diego Lissandron (Ginnastica Artistica), Andrea Carniato (Basket), Edoardo Dalla Chiara (Calcio). Da lì il racconto di un 2019 ricco

di eventi: i Play the Games di calcio di Paese (TV), quelli di nuoto e ginnastica artistica di Mestre, i Giochi Nazionali di Vela (Chioggia), il Torneo di Special Basket del Nordest. In scaletta poi i referenti dell’Area Formazione Tecnica, dell’Area Scuola e dell’Area Volontari, quindi una panoramica sui principali appuntamenti del 2020 (Torneo Special Basket/Special Football, XXXI Giochi Nazionali Invernali, Settimana Europea Pallavolo, Settimana Europea Football, XXXVI Giochi Nazionali Estivi, Giochi Estivi sulla Spiaggia di Jesolo) ed un intervento del corpo della Polizia di Stato impegnato nel progetto Torch Run. A Convention ultimata, tutte le delegazioni presenti si raduneranno per il pranzo presso l’antistante il Palazzo del Turismo, quindi alle 14:30 la visita di atleti e familiari al Tropicarium Park.

Flash Mob finale

La giornata verrà chiusa dal flash mob dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: in contemporanea su tutto il territorio nazionale – tra piazze, centri commerciali, palestre e luoghi simbolici – gli atleti Special Olympics si cimenteranno in una danza coreografata sulla base del pezzo “Siamo tutti Muhammad Ali” di Marco Mengoni.