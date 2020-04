Jesolo prepara una stagione in sicurezza. Le novità - Televenezia

La cultura dell’accoglienza e dell’innovazione che ha fatto grande Jesolo nel tempo torna a giocare un ruolo chiave in questa ripartenza piena di incognite. Una linea di indirizzo chiara: dare agli ospiti la qualità dei servizi e la sicurezza che cercano in questo momento; una serie di azioni puntuali, straordinarie e integrate fra loro, accompagnate da una comunicazione turistica autentica.

Prenotazione digitale

Dal sistema di prenotazione digitale al servizio per ricevere cibo e bevande direttamente nel posto spiaggia, evitando così gli assembramenti. Interoperabilità, parola difficile che porta con sé la semplificazione, ovvero la possibilità di connettere comunicazione, commercializzazione e fruizione dei servizi e prodotti turistici attraverso tecnologie digitali innovative e – soprattutto – semplici da usare per turisti, operatori e cittadini.

L’obiettivo è chiaro: garantire una vacanza in totale sicurezza. Ospitalità, fascino e bellezza saranno poi quelle di sempre e che l’Italia e il mondo hanno imparato a conoscere.

“Un nuovo modo di vivere l’estate per cui Jesolo vuole provare ad essere modello nazionale. Ricorderemo l’estate 2020 come l’inizio di un nuovo modo di fare turismo: più evoluto, più sostenibile e più produttivo. Siamo pronti ad affrontare i prossimi mesi con la mente aperta ad ogni possibile soluzione che migliorando l’offerta turistica permetta di migliorare l’esperienza per gli ospiti che sceglieranno Jesolo” spiega il Sindaco Valerio Zoggia. “Jesolo vive di turismo. Questo settore rappresenta la principale economia della città da cui dipendono migliaia di posti di lavoro e altrettante migliaia di attività e imprese impegnate direttamente o indirettamente”. Jesolo ha già cominciato a comunicare tutta la sua coesione sociale con l’obiettivo di consolidare un posizionamento di valore sui mercati.

#Herecomesthesun

“#Herecomesthesun è un’iniziativa che rientra all’interno di questo piano strategico integrato per costruire un percorso parallelo di rilancio della destinazione turistica attraverso i social” – continua il Sindaco. Si tratta di una campagna virale che sta accompagnando insieme ai cittadini residenti, agli operatori e ai turisti affezionati a Jesolo, la località – settima destinazione turistica in Italia – attraverso questa difficile congiuntura.

La nota canzone dei Beatles nelle sue parole dispiega un inno alla rinascita, all’estate che finalmente ci ritrova dopo il lungo inverno: “ecco che arriva il sole / e dico che va tutto bene”. Una task force d’emergenza anche nell’ambito della comunicazione quella che vede in prima fila i cittadini, l’amministrazione comunale e gli stakeholder del territorio, fino ad arrivare ad alcuni influencer veneti – Gionata Smerghetto, Sara Luna Canola e Chiara Minacciolo – che hanno messo a disposizione la loro immagine e la loro audience per la causa comune. La campagna – che è partita alcuni giorni fa sui social – prevede una foto da casa con il richiamo al simbolo per eccellenza della città: la paperella del Lido di Jesolo-Venezia.

Le condivisioni sui social

Già centinaia le condivisioni e i contenuti creati su Facebook e su Instagram, con testimonial d’eccezione dal mondo dello spettacolo e dello sport che hanno voluto dedicare a Jesolo un gesto di affetto e vicinanza: da Patrizia Mirigliani Patron di Miss Italia, insieme alle Miss Italia incoronate proprio a Jesolo (Carolina Stramare Miss Italia 2019, Carlotta Maggiorana Miss Italia 2018, Alice Rachele Arlanch Miss Italia 2017, Rachele Risaliti Miss Italia 2016), Tommy Vee Dj veneto di fama internazionale, Manuel Pasqual Ex giocatore di serie A e della Nazionale, Mirko Stefani capitano del Pordenone. Tanti i post e i messaggi anche da parte dei turisti affezionati alla località in Italia e all’estero. In attesa del nuovo portale che sarà lanciato tra alcune settimane, il social wall attualmente presente sul sito jesolo.it permette di vedere live una selezione di contenuti creati in queste ore.

“Questo è il tempo di raccontare i nostri valori, la nostra cura, la nostra forza nell’essere uniti anche se distanti. È il nostro gesto di affetto verso la terra che abitiamo e amiamo” – conclude Zoggia.

Ricerca di immagini

Siamo alla ricerca di immagini per raccontare una storia esemplare, lunga e affascinante: la storia di Jesolo. Una storia che abbiamo scritto tutti insieme e che ci riguarda da vicino. Se avete video di famiglia e personali (VHS, Super8, MiniDV, ecc.) che raccontino di noi e che raccontino più in generale un frammento di vita vissuta a Jesolo e volete condividerli, potete contattarci all’indirizzo mail comunicazione@jesolo.it Ci serviranno per creare le clip che saluteranno la prima luce, proprio sulle note della canzone dei Beatles Here comes the sun.

Come partecipare

Fai una foto da casa tua e condividila su Facebook o su Instagram. Ricorda, devono esserci questi tre elementi: