Autunno in festa 2019: centro storico di Jesolo si tinge di colori

Nel fine settimana del 19 e 20 ottobre Jesolo paese ospita per il sedicesimo anno consecutivo il tradizionale appuntamento “Autunno in Festa 2019” (guarda la presentazione), momento che celebra la stagione “dei mille colori” con mercatini, giostre e tanto divertimento. L’evento è promosso dalla Città di Jesolo attraverso l’assessorato al Commercio e Attività Produttive in collaborazione con la Pro Loco e le attività commerciali del centro storico.

Autunno in Festa 2019

“L’evento si ripresenta anche quest’anno con il format e la veste grafica rinnovate introdotte lo scorso anno e con alcune novità che arricchiscono i contenuti di una manifestazione che continua a riscuotere un grande successo, non solo tra i nostri cittadini ma anche tra ospiti che arrivano dalle località limitrofe – spiega l’assessore al Commercio e Attività Produttive della Città di Jesolo, Alessandro Perazzolo -. Autunno in Festa è una preziosa opportunità per rivitalizzare le attività economiche del nostro centro storico e promuovere una frequentazione della nostra città anche nei periodi di bassa stagione e in un contesto diverso da quello della spiaggia”.

I mercatini

Da piazza I Maggio a piazzetta Fanti del Mare e via N. Sauro passando per l’area di fronte alla Biblioteca e via C. Battisti, troveranno spazio mercatini dell’artigianato e della creatività, laboratori per bambini a tema autunnale, a cura di “Cento Passioni”, “Età Evolutiva” e “Veneto a Tavola”.

Sfilata di moda

Novità di quest’anno saranno “Sfilata di Moda” in piazza I Maggio. Una passerella dedicata ad abiti per bambini, donna, uomo e abiti da sposa e la possibilità di vivere l’atmosfera del backstage e il concorso “Autunno in Vetrina” a cui potranno partecipare le attività commerciali del centro storico, addobbando i propri spazi in tema autunnale, dando sfogo a creatività, fantasia e originalità per creare in Paese un’atmosfera festosa. In piazza I Maggio verranno inoltre esposte opere di pittura, fotografia e scultura di artisti emergenti del territorio e delle zone limitrofe che hanno partecipano alla collettiva Arte tra Mare e Cielo 2019.

Intrattenimento

Intrattenimenti e musica accompagneranno la festa in ogni momento durante le due giornate, in piazza Della Repubblica, piazza I Maggio, piazzetta Fanti del Mare, piazza Kennedy. Due “isole” in piazzetta Fanti del Mare e in piazza della Repubblica saranno dedicate al food con possibilità di assaggiare cibi e bevande di ottima qualità e di vasta scelta.

Veneto a Tavola

L’area del parco antistante il Comune accoglierà l’iniziativa promossa da “Veneto a Tavola” “Alla ricerca…dei giochi perduti”, un grande spazio per giochi di strada e da tavolo per bambini e genitori, mentre gli “Amici di Via Colombo” proporranno laboratori per bambini con creazioni in cartapesta e tante altre attività per tutti i gusti.

Benessere e lo sport

L’area verde del Comune riserverà anche uno spazio al benessere, allo sport e alle attività all’aria aperta, con esibizione di dressage curata da “Animo equestre” e varie attività delle associazioni sportive. Lungo il Sile la “Remiera Jesolo” darà la possibilità a tutti di provare a navigare il fiume con le proprie imbarcazioni.

Nella giornata di domenica, l’Associazione Culturale “I Caenassi” animerà le strade del centro con biciclette storiche partendo dal parco del Comune e altre iniziative per grandi e piccoli sono previste in tutte le zone del centro, come piazza Kennedy che ospiterà l’area giostre.

Nei giorni interessati dalla manifestazione e al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività, alcuni tratti di strade del centro storico saranno vedranno sospesa la circolazione che resterà garantita per i mezzi di soccorso e dei residenti della zona.