Jesolo, approvato il progetto per il bosco urbano

Nel corso della recente seduta di giunta, l’amministrazione comunale di Jesolo ha votato all’unanimità per l’approvazione del progetto di fattibilità volto alla realizzazione di un nuovo bosco urbano all’interno della città. Questa iniziativa fa parte delle proposte avanzate dall’Autorità Urbana Basso Piave (Sisus), una delle organizzazioni di cui fa parte il Comune di Jesolo. Il progetto è stato selezionato nel contesto del nuovo programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, promosso e sostenuto dalla Regione Veneto.

L’approvazione del progetto di fattibilità rappresenta uno step fondamentale che consente di procedere con la richiesta di finanziamenti, aprendo la strada per la concretizzazione di questa ambiziosa iniziativa.

4.000 piante e 4 bacheche informative

Il progetto prevede la piantumazione di quasi 4.000 piante, tra alberi e arbusti, all’interno di un’ampia area verde situata in prossimità di via Rusti, via Pirandello e via Selghera. Le specie scelte per la piantumazione includono querce, frassini, aceri, betulle, pioppi, ontani e altre varietà arboree. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema verde diversificato e sostenibile.

Un elemento chiave del progetto è rappresentato dall’installazione di 4 bacheche informative posizionate agli ingressi dell’area verde. Queste bacheche forniranno una dettagliata descrizione dell’iniziativa, sensibilizzando i cittadini sull’importanza del nuovo bosco urbano e sulle specie vegetali che lo comporranno.

Il costo totale del progetto è di 500.000 euro, di cui circa il 90% sarà finanziato attraverso risorse provenienti dal FESR. Questo investimento sottolinea l’impegno della comunità locale nella promozione di progetti sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Tempistiche ed esecuzione dei lavori

Per quanto riguarda le tempistiche, l’esecuzione dei lavori è prevista per la seconda metà dell’anno nuovo, con una durata stimata di circa due mesi. Questo significa che i cittadini di Jesolo potranno godere dei benefici del nuovo bosco urbano già entro la prossima stagione.

Entusiasmo del sindaco di Jesolo per i benefici ambientali ed estetici

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, commenta entusiasticamente il progetto, sottolineando i molteplici vantaggi che ne derivano. Oltre alle evidenti ricadute positive in termini ambientali e naturali, l’amministrazione comunale riconosce il valore estetico e il miglioramento della qualità della vita dei residenti che derivano dalla presenza di un’ampia area alberata.

La forestazione urbana emerge quindi come uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione, che già guarda al futuro con nuove idee e progetti per ulteriori interventi sovracomunali. Questa iniziativa non solo contribuirà a rendere Jesolo più verde e sostenibile, ma rappresenta anche un esempio positivo di come le comunità locali possano promuovere attivamente la tutela dell’ambiente.

