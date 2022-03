Jesolo aderisce alla Veneto Film Commission

L’amministrazione comunale ha proposto l’adesione del Comune di Jesolo alla Veneto Film Commission. Attraverso tale partecipazione, la città sarà proposta ai produttori cinematografici come set per le riprese di valenza sia nazionale che internazionale.

Un ottimo strumento per la promozione del suo patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. La delibera di giunta è stata accolta favorevolmente dal consiglio comunale che nella seduta di giovedì 3 marzo ha approvato la proposta.

Veneto Film Commission

La Veneto Film Commission è una fondazione senza scopo di lucro, istituita da Regione Veneto nel 2017 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio ma anche le sue risorse professionali e aiutare lo sviluppo delle imprese che operano nei settori del cinema e dell’audiovisivo. La fondazione assolve a tale scopo proponendo il territorio come set per serie tv e film.

La valorizzazione della città effettuata dalle produzioni cinematografiche rappresenta un metodo particolarmente efficace per la promozione turistica. Esempi di questo tipo sono rappresentati dalla Regione Sicilia che ha ospitato la fiction “Il commissario Montalbano”, la Regione Umbria con “Don Matteo” e la città di Matera attraverso diverse produzione tra cui “No Time to Die”, film della serie James Bond, e “The Passion of Christ” di Mel Gibson.

Il commento dell’Assessore di Jesolo

“La spiaggia, la Laguna Nord e le valli di Jesolo sono delle vere e proprie cartoline in ogni periodo dell’anno. Un set cinematografico ideale per diversi tipi di produzioni – dichiara l’assessore alla Cultura della Città di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni -. Aderire alla Veneto Film Commission è la scelta giusta per aggiungere una freccia alla nostra faretra, uno strumento in più per promuovere la città a livello nazionale e internazionale, contribuendo ad allungare il periodo dell’anno in cui i turisti scelgono Jesolo. Riuscire ad agganciare produzioni fortunate, come è stato in questi anni per Sicilia e Umbria, ma non solo, significa associare nella mente delle persone storie e personaggi a un meraviglioso territorio come è il nostro”.