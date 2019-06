Incidente mortale stamane poco prima delle 14 sull’A4 tra Meolo e Noventa di Piave in direzione Trieste. Lo schianto è avvenuto tra un’ auto e un Tir.

L’incidente mortale

Quando i sanitari del 118 sono accorsi sul posto il conducente seppure ferito gravemente e non cosciente era ancora vivo, ma è deceduto poco dopo. Era alla guida di un’utilitaria che è finita sotto il camion di un’azienda vicentina.

La tragedia ha reso ancora più difficile la viabilità in un’arteria che sta registrando un aumento del traffico in vista dell’arrivo della pentecoste.

Aumento del traffico

Da domani è previsto un traffico da bollino rosso sulla rete autostradale di Autovie Venete perchè al transito dei camionisti che ritornano nei paesi dell’est si aggiungerà l’esodo degli austriaci, sulle coste friulane e venete.

Quest’anno inoltre il “ponte” coincide con l’inizio delle vacanze scolastiche in Veneto e per questo sabato l’8 giugno sarà la giornata più critica perchè si metteranno in strada anche le famiglie venete in partenza per le vacanze scolastiche.

Proprio per questo motivo la Concessionaria ha deciso di potenziare il personale ai caselli balneari di Latisana, San Stino di Livenza e San Donà di Piave.