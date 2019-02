Auto fuori strada lungo l’A27: 2 feriti, illeso il barboncino

Incredibile incidente stradale poco dopo le 13.40, lungo l’autostrada A27 in direzione Treviso. Coppia a bordo ferita, illeso il barboncino

Poco dopo le 13.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A27 poco prima dell’uscita di Mogliano Veneto in direzione Treviso per un’auto finita rovesciata in un campo agricolo qualche metro sotto il livello del piano stradale: due feriti.

I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere i due feriti, che sono stati stabilizzati per essere trasferiti in ospedale.

Illeso il barboncino che viaggiava insieme con la coppia all’interno della Fiat Cinquecento. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero dell’auto.