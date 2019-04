Inaugurato il Centro di Fisiokinesiterapia di Portogruaro

Oltre 500 MQ completamenti rinnovati per la Fisiokinesiterapia in convenzione con il SSN, terapie strumentali e molto altro. Un connubio pubblico / privato che porta benefici a tutto il Portogruarese

Con un colpo di forbice questa mattina l’amministratore unico Giorgio Piovesan, il Direttore Generale dell’Azienda Ulss4 Carlo Bramezza e il vicesindaco Luigi Toffolo, hanno inaugurato il nuovo Centro di Fisiokinesiterapia di Portogruaro, la quarta sede di questa organizzazione attiva dal 1964 a Treviso e a Jesolo.

La struttura, posta in via Arma di Cavalleria, nelle vicinanze della stazione ferroviaria e degli autobus, si sviluppa su un’area di 500 mq, interamente a piano terra, per la migliore accessibilità degli utenti anche con disabilità. In pratica si tratta dell’ex sede dei servizi sociali comunali che è stata completamente rinnovata a livello architettonico, impiantistico e tecnologico.

Punto di forza Centro di Fisiokinesiterapia, che è autorizzato e accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, sono le attività riabilitative, infatti dispone di un ambulatorio specialistico fisiatrico, di due ampie aree attrezzate per la riabilitazione ortopedica, neurologica ed uro-ginecologica, di una palestra per le attività di gruppo e i circuiti di rieducazione funzionale segmentaria.

Il centro

Il Centro CFKT dispone inoltre di sei box individuali per terapie fisiche strumentali, massoterapia e terapia manuale; una sala riunioni e un’area accettazione ed attesa. Le terapie fisiche strumentali utilizzano tecnologie di ultima generazione come tecarterapia, laserterapia, onde d’urto (manu-medica) oltre alle tradizionali elettroterapie.

L’accreditamento con il Servizio Sanitario e la collaborazione pluridecennale con l’Ulss4, costituiscono un connubio pubblico-privato che porterà benefici alla popolazione di tutto il portogruarese, a utenti di altre Ulss e da fuori regione come il caso del vicino Friuli Venezia Giulia, considerato che la nuova e ampliata offerta di attività riabilitative contribuirà a ridurre le liste d’attesa.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a realizzare questo progetto a Portogruaro – dichiara l’amministratore unico, Giorgio Piovesan – . L’ampliamento del bacino di utenza dell’attività riabilitativa, focus principale della nostra Società, ci permetterà di accrescere gli investimenti in termini di formazione delle risorse umane e l’acquisto di tecnologie innovative. Già da tempo infatti abbiamo avviato un programma di formazione continua specialistica ECM a favore dei nostri terapisti per offrire ai pazienti metodiche riabilitative all’avanguardia”.

“L’attività di riabilitazione motoria svolta da questa struttura si integra a quella dell’Azienda sanitaria e ed amplia la disponibilità nel portogruarese – osserva il direttore generale Carlo Bramezza – . Da anni l’Ulss4 collabora con il Centro CFKT che ha sempre dimostrato puntualità ed elevata professionalità per quanto riguarda le attività erogate ai pazienti, mi riferisco alla sede di Jesolo ma sarà lo stesso anche nella nuova sede di Portogruaro”.

Per l’accesso al Centro CFKT con il Servizio Sanitario nazionale il paziente, munito di impegnativa del medico di famiglia, può prenotare la prestazione agli sportelli CUP, atrverso il portale o l’applicazione per smartphone dell’Azienda Ulss4, oppure prenotare direttamente la prestazione (sempre munito d impegnativa) allo sportello del Centro CFKT. Qui il medico specialista effettuerà la visita fisiatrica e redigerà un progetto riabilitativo a misura di paziente.