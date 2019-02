Il sindaco di Dolo Alberto Polo dal 28 al 30 gennaio scorso si è recato per un viaggio di lavoro a Bruxelles nelle sedi dell’Unione Europea.

Il sindaco Alberto Polo in visita all’Unione Europea a Bruxelles su invito dell’Europarlamentare del Partito Democratico Damiano Zoffoli. L’Eurodeputato, componente della commissione europea all’ambiente e alla mobilità sostenibile, in questi tre giorni ha infatti convocato a Bruxelles sette sindaci del territorio veneto per accompagnarli in una visita guidata all’europarlamento e ad incontri finalizzati a comprendere quali sono le prospettive e le possibilità per i Comuni nella prossima programmazione dei fondi europei.

Gli amministratori locali in particolare hanno avuto incontri riguardanti le tematiche territoriali, economico-sociali ed ambientali. «L’obiettivo di questi confronti presso l’Unione Europea è quello di avvicinare sempre più l’Unione Europa ai suoi territori – commenta l’eurodeputato Zoffoli -.

Da ex sindaco conosco le necessità che hanno gli amministratori locali ed è fondamentale mantenere costante il dialogo con loro. L’impegno dell’Europa da qui ai prossimi anni deve essere quello di orientare sempre maggiori fondi a vantaggio dei territori e destinare risorse a bandi che possano permettere alle realtà locali di avere la forza di crescere e svilupparsi».