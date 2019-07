L’area di Home Venice Festival ormai è pronta. I quattro palchi principali sono montati, la zona è stata perimetrata e dentro sta sorgendo la nuova casa di Home Festival. C’è molta attesa tra i fan delle band per vedere l’allestimento dell’area, dove ci saranno il campeggio, l’area giochi per i più piccoli, la zona mercato con le bancarelle e ultima, ma non per importanza, la food court, ossia lo spazio riservato al food&beverage di qualità.

Firestone presenterà il proprio palco (il second stage) con una line up di artisti emergenti tra cui i vincitori del Road to the Main Stage. In area da scoprire anche il Levi’s Village, all’interno del quale lo speciale Tailor Shop on tour e molte altre sorprese per il pubblico. E lo spazio Clipper, dove gli appassionati del brand troveranno la capsule collection “Home Festival Limited Edition”.

La VIP Terrace powered by Magis, offrirà un punto di vista esclusivo sul Main Stage.

La novità dell’ultimo momento è l’installazione di uno speciale schiuma party che per tre volte al giorno divertirà chi avrà voglia di giocare con bolle di sapone.

E appunto per valorizzare e rispettare il polmone verde mestrino l’organizzazione ha deciso di creare una squadra, gli “Angeli del Parco” che avranno il compito di controllare che il San Giuliano sia tutelato. Sono stati allestiti dieci punti di raccolta differenziata, i rifiuti verranno poi ulteriormente controllati con un secondo filtro.

Gli ingressi scontati

L’interesse è particolarmente alto per l’offerta rivolta ai residenti nella Città Metropolitana di Venezia con un ticket scontato del 60%. Sul sito wwww.homefestival.eu tutte le informazioni sulle modalità di acquisto.

La domenica 14 luglio, poi, sarà Family Sunday: con un solo biglietto di ingresso entrano due adulti che accompagnano gli under 16.

I trasporti per raggiungere l’Home Venice Festival

Vanno poi ricordati tutti i servizi collegati alla mobilità. Due grandi parcheggi accoglieranno il pubblico che raggiungerà Home Venice con la propria auto, da qui un servizio navetta gratuito porterà a San Giuliano.

Il servizio di trasporto pubblico AVM/Actv verrà ulteriormente potenziato con servizi aggiuntivi da Venezia, Stazione Ferroviaria di Mestre e Mestre Centro.

Il servizio tranviario di linea T1 Favaro-Venezia resterà in funzione fino alle ore 01:00 di notte con frequenza di una corsa ogni 10 minuti. Fino alle 05:00 del mattino sarà erogato un servizio di sfollamento dall’area del concerto fino alle principali destinazioni.

Inoltre, grazie alla collaborazione di Atvo e Arriva Veneto, saranno intensificate le linee di trasporto pubblico da Jesolo e Sottomarina con servizi che proseguiranno tutta la notte transitando per San Giuliano con una corsa allora.