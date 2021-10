Green pass e Trasporti in Veneto: la situazione

Primo giorno di applicazione dell’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, l’Assessore ai Trasporti afferma: “In Veneto la situazione è sotto controllo.”

La situazione odierna dei trasporti in Veneto

“Per oggi c’era molta preoccupazione per il servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Regione. Si ipotizzava una giornata di caos, ma per fortuna non è stato così”. È quanto ha affermato l’Assessore ai Trasporti e Vicepresidente della Regione Veneto in occasione della giornata a partire dalla quale, secondo le disposizioni governative, entra in vigore l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

“Si sono registrate minori corse in molte aziende affidatarie dei servizi per effetto dell’assenza dei dipendenti non in possesso del green pass – ha precisato l’Assessore – Al di là di alcune cancellazioni già programmate e rese note agli utenti, la situazione è stata tuttavia gestita senza criticità e non vi sono stati problemi di ordine pubblico”.

Il quadro delle singole province