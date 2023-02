Nel Veneto i giovani imprenditori non vengono sostenuti come in altre regioni. A denunciarlo è la CNA. L’associazione che riunisce molte imprese artigiane, ha sbirciato nei territori della Lombardia al Nord e della Sicilia e Campania al Sud, dove le imprese giovanili sono oltre 50 mila con punte di 95 mila nella terra lombarda. Nel Veneto sono poco più di 46 mila.

Giovani imprenditori

Insomma gli over 40 che lavorano in proprio, costituiscono appena l’11% dell’imprenditoria regionale, e proprio in una terra che ha avuto le migliori performance lo scorso anno nel paese.

Pochi, troppo pochi, se si pensa che le imprese femminili sono appena 11 mila e questo perchè, secondo l’associazione, è un percorso ad ostacoli quello che deve affrontare un giovane per avviare un’attività o portare avanti quella di famiglia e reinventarla in chiave post moderna.

I sostegni

Per fronteggiarli servirebbero sostegni che non ci sono, a differenza che in altre regioni. Nel 2022 nel Veneto ad esempio c’era un bando regionale a cui partecipare era semplice e prevedeva un contributo a fondo perduto del 30% per i primi investimenti su macchinar, software e altro e ora non c’è più. La CNA lo richiede.