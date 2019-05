Il pranzo in villa con George Clooney e signora, Chiara Ferragni vende esclusive T-shirt e un finto Pierce Brosnan ha tentato di raggirare Emanuela Folliero.

George Clooney mette in palio un pranzo nella villa di Como

George Clooney e la moglie Amal hanno lanciato un contest (QUI su Omaze) con in palio un pranzo nella loro villa sul lago di Como a metà luglio: per partecipare basta fare una donazione a favore della Clooney Foundation, che combatte le violazioni dei diritti umani nel mondo, come spiega lui stesso QUI. Purtroppo il regolamento esclude dal concorso i residenti di alcuni Paesi, tra cui l’Italia, mentre per i vincitori, oltre al cocktail a base di salumi e vini doc, sono in omaggio il volo aereo e la camera in hotel a 4 stelle.

Chiara Ferragni vende le esclusive magliette del suo World tour

Chiara Ferragni, invece vende – a 95 euro – queste magliette in edizione limitata, in occasione del World tour (come una vera e propria popstar) per presentare la sua capsule collection Lancome x Chiara Ferragni. Sono solo pochi modelli: due crop top per le donne e una T-Shirt per gli uomini (disponibili nei colori bianco, nero e grigio) con sul davanti due foto della fashion blogger e sul retro le tappe del tour mondiale.

Falso Pierce Brosnan tenta di truffare Emanuela Folliero

Ed è tutto vero! Non come il falso Pierce Brosnan che voleva ingannare Emanuela Folliero: ospite di “Storie italiane“, su Rai1, l’icona di Rete4 ha raccontato di essere stata truffata da una donna che, attraverso un falso profilo social, si spacciava per l’ex agente 007. Il sedicente Brosnan raccontava – via mail- che stava girando un film in Toscana e chiedeva alla Folliero se aveva conoscenze per cercare casa in zona. Ma lei, insospettita, ha mobilitato amici esperti e la polizia postale che hanno smascherato l’imbrogliona, già incriminata per truffa e raggiri.