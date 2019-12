Non solo una festa, ma una vera e propria celebrazione dello sport di Jesolo, in particolare di tutte le associazioni che quotidianamente lavorano per la crescita dei giovani ed in generale del movimento sportivo della città. È il Gala dello Sport, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Jesolo che si terrà oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 18, al PalaInvent di piazza Brescia.

Gala dello Sport

Un grande evento, con grandi ospiti. Hanno dato la loro adesione: Annalisa Minetti, atleta Paralimpica plurimedagliata; Andrea Lucchetta, ex Campione del Mondo di volley; Paola Pezzo, ex mountain biker medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sidney 2000; Francesco Moser, grande campione di ciclismo; Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina; Davide Benetello, Campione del Mondo di karate e pluricampione d’Europa; Sauro Corò, fondatore, allenatore e giocatore dei Black Lions Venezia, squadra di hockey in carrozzina Campione d’Italia per tre anni consecutivi e che sta scalando le classifiche europee; Sandrino Porru, presidente Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e Michael Tumi, velocista italiano e primatista nazionale dei 60 metri piani indoor.

Musica, divertimento e riconoscimenti

Nel corso della serata ci saranno momenti di musica, divertimento e uno scambio di auguri conviviale e inoltre saranno conferiti riconoscimenti per i risultati ottenuti evidenziando il valore dello sport veramente per tutti.

L’augurio dell’assessore allo sport

“È un evento voluto per ringraziare tutti, per celebrare chi ha ottenuto risultati e per rivivere i più emozionanti eventi sportivi dell’anno – spiega l’assessore allo sport della Città di Jesolo, Esterina Idra -. Il Gala dello Sport è una manifestazione dedicata a tutto lo sport della città, nelle sue varie declinazioni e darò anche l’opportunità di riconoscere l’impegno di tutte quelle persone del mondo del volontariato, che non mancano mai di dare il loro supporto alle iniziative che si svolgono in città; un contributo prezioso, il loro, che va riconosciuto. Le tante stelle che hanno accolto il nostro invito saranno con noi per dare ancora più valore alle attività svolte in città. L’augurio è che l’appuntamento possa essere davvero una grande festa di condivisione”.