L’intervista con tutti i successi del deejay Francesco Trizza partito dalla Puglia, arrivato a Jesolo ed ora in giro in tutto il mondo.

Lusso e musica, un binomio perfetto che come ci racconta Francesco Trizza pare proprio che il lusso, tra i party più esclusivi dove si esibisce, non abbia limiti. Trizza firma le feste più esclusive, non solo nelle discoteche ma anche negli eventi di alta importanza ed eleganza, tra cui Casa Sanremo, la Mostra del Cinema di Venezia, il Salone del Mobile di Milano e molti altri. La sua musica è entrata anche negli hotel multistellati delle città più belle del mondo dove propone il suo nuovissimo progetto: Italia Reedit.

