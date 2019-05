Film di rilievo per riempire i cinema anche d’estate, Carlo Verdone ha iniziato a girare il suo 27/mo film e il primo trailer della famiglia Addams animata.

Il piano Moviement porta nei cinema grandi film anche in estate

Grazie al piano triennale Moviement, che intende portare gli spettatori al cinema anche durante la bella stagione, ci aspetta un’estate ricca di grandi film: già per il prossimo weekend sono attesi “Rocketman”, il biopic di Elton John e “Godzilla II: King of the monsters“, il 6 giugno sarà il turno di “X-Men: Dark Phoenix” e “Pets 2 – Vita da animali”, a fine mese, il 26 giugno, inizieranno le proiezioni di “Toy story 4“.

Fra luglio e agosto Spider-Man e “Il Re leone” in live action

Il 10 luglio debutta “Spider-Man: Far from home“ e due settimane dopo lo spin-off “Men in black – International”, ma ci sono grosse novità anche ad agosto: l’8 agosto uscirà “Hobbs & Shaw”, spin-off di “Fast & Furious” e il 21 l’atteso remake in live action de “Il Re leone“, mentre chiuderà l’estate, il 19 settembre, “C’era una volta… a Hollywood”, di Quentin Tarantino, con l’inedita coppia Leonardo DiCaprio-Brad Pitt.

Carlo Verdone ha iniziato a girare in Puglia il 27/mo film

Intanto, Carlo Verdone ha battuto il primo ciak di “Si vive una volta sola”, il suo 27/mo film da regista e da protagonista, con al suo fianco Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Sarà girato in varie località della Puglia e racconta la storia di un quartetto di medici, tanto abili in sala operatoria quanto inaffidabili, fragili e maldestri nelle proprie vite private.

Primo trailer della famiglia Addams animata (e con voci famose)

Nuovo episodio anche per la famiglia Addams, stavolta in stop motion animation, nelle sale per il prossimo Halloween, il 31 ottobre, di cui è stato diffuso (QUI) il primo trailer. Fra le voci spiccano quelle di Loredana Bertè (la nonna) e Raoul Bova (zio Fester), mentre a far parlare Morticia e Gomez saranno Virginia Raffaele e Pino Insegno.