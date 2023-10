Quella di Loreo è la terza fiera più antica del Veneto, quasi ottocento anni di storia, 799 per la precisione. Ultimamente la manifestazione ha ritrovato un nuovo impulso in virtù dei moltissimi eventi che infittiscono il calendario della festa. La fiera di Loreo che celebra il patrono San Michele Arcangelo, testimonia oltretutto l’intenso legame con Venezia e la Repubblica Serenissima.

Il commento del sindaco Moreno Gasparini

“799 anni di storia, 799 anni di fiera di San Michele. Come tutti gli anni insieme alla Pro Loco, alla Protezione Civile e a tutte le associazioni di volontariato, andiamo a ripercorrere la gloriosa storia del nostro passato. Loreo è legata a quattro mani con la Serenissima, perché la Repubblica di Venezia, nel suo grande splendore, ha avuto come perimetro la comunità di Loreo: qui su questo canale c’era la delimitazione fra la parte della Repubblica della Serenissima e quella dei Papi e gli Estensi, quindi è sempre un baluardo di riferimento e di difesa.

Oggi come tutti gli anni, il 29 di settembre si ritorna a rievocare quelle che sono le usanze, le nostre culture e soprattutto quello che era la fiera franca del passato. Il doge aveva dato la possibilità alla nostra comunità di avere quelle giornate libere dal pagamento dei dazi per far fiorire il commercio.

Qui è nata la prima gondola, perché nel 1094 il Doge di Venezia con un documento ufficiale informò il Podestà di Loreo per far sì che il paese poteva non pagare certi dazi per fare in modo di poter iniziare a costruire le prime gondole nel grande cantiere” ha detto il sindaco di Loreo Moreno Gasparini.

Fiera di San Michele a Loreo

“Siamo alla 799° Fiera di San Michele, la terza fiera più antica del Veneto. Ci sono bancarelle, il luna park e abbiamo lo staff della Pro Loco con riso, trippa e baccalà. Presenti anche 75 figuranti della Marciliana di Chioggia con il suo presidente Sandro Nordio” ha detto Alessandra Boscolo, segretaria della Pro Loco.

E non c’è soltanto la gondola a raccontare lo spirito Marciano di Loreo, ci sono anche le pietanze come il risotto del Podestà con zucca noci e parmigiano.