Edizione 795 per la fiera di San Michele a Loreo. Il sindaco Moreno Gasparini consegna le chiavi della città a Tulio Ferro, di 90 anni.

“Avvenimento emozionante, non me lo aspettavo, sono nato in questo paese, devo molta gratitudine ai miei concittadini del delta ma sopratutto Loredani. Cercherò ancora del tempo da dedicare alla cittadina di Loreo”

Il sindaco Gasparini “ottima occasione per mettere sul tavolo il nostro percorso, attraverso storia e cultura. Niente di più azzeccato di questo avvenimento col signor Ferro. Originario di Loreo, che vive attualmente sul lago di Garda ma conoscitore del territorio, ci ha dato spunti interessanti per fare un passo avanti in un percorso volto a valorizzare la nostra città”.

La Fiera di San Michele

La fiera di San Michele è stata riconosciuta come la terza più antica del veneto. Un evento importante e sicuramente caratteristico è il giro in gondola nel canale naviglio di Loreo. Altro evento folkloristico e la rievocazione di una sfilata di costumi d’epoca medievali fatti da dei volontari della proloco di Loreo. Tanti eventi ancora: dalla gincana trattoristica, ai vari appuntamenti culturali. Altra cosa riportata è la tombola, riportata in vita dopo l’ultima edizione del 2002. Da non perdere il saluto finale con lo spettacolo del Piero musicale.