Festival delle Idee: prenotazioni dal 18 settembre. Annunciati nuovi ospiti - Televenezia

Annunciati altri nuovi ospiti per la seconda edizione del “Festival delle idee”: Camila Raznovich, Patrizio Roversi, Laura Valente, Donato Carrisi, che si aggiungono ai già annunciati Corrado Augias, Fiona May, Jury Chechi, Valeria Parrella, Enrico Vanzina, Telmo Pievani. Il Festival è in programma dal 15 al 18 ottobre all’M9 – Museo del ’900 di Venezia Mestre.

Tema di quest’anno sarà Idee per la Rinascita, su cui esponenti del mondo della cultura, dello sport, della scienza e dell’imprenditoria condivideranno la loro “visione di futuro”. Alcuni incontri saranno diffusi anche via streaming per raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Il Padiglione Venezia ai Giardini della Biennale ospiterà inoltre alcuni appuntamenti del Festival all’interno del progetto “Aperture Straordinarie”.

I nuovi ospiti

Camila Raznovich, conduttrice di Il Borgo dei Borghi e di Kilimangiaro, ha molto a che fare con la Natura, che ha ritrovato lo spazio per mostrarsi ai nostri occhi in tutta la sua magnificenza, e con la rinascita green, in cui ci coinvolgerà con il suo entusiasmo e la sua energia creativa (15 ottobre).

Atmosfere noir e mistery, la psiche, eterno mistero dal fascino sublime, sono materia fluida su cui lo scrittore Donato Carrisi crea i suoi best seller, e gira thriller pieni di suspence. Al Festival la rinascita con lui si affronterà attraverso un viaggio alla scoperta dell’universo dentro ognuno di noi (15 ottobre).

Il valore della Cultura, baluardo con cui guardare al futuro, è invece il focus dell’incontro con Laura Valente, presidente del Museo Madre di Napoli, abituata a narrare “il contemporaneo”; con lei si parlerà di come le mostre, le attività museali, siano un viaggio da fare dal vivo, con la mente, con gli occhi e con il cuore. “Sarà un’innovazione di processo e non (solo) tecnologica a vincere la sfida sul futuro” ci dice (15 ottobre).

“La retorica della ripartenza, mi produce una certa insofferenza. Ripartire? Percome e perdove?” Chi può rispondere a queste domande? L’autore della filastrocca, il viaggiatore per antonomasia, Patrizio Roversi, giornalista e volto tv, fra natura, viaggi e turismo, saprà fornirci quell’iniezione di buon umore e d’energia, per mettersi in viaggio verso il futuro su traiettorie nuove ed originali (18 ottobre).

Un progetto dedicato al tema del Festival sarà proposto dallo chef delle star Tino Vettorello, che condividerà la sua esperienza e conoscenza delle materie prime per la creazione di piatti dal sapore antico, ma in grado di cogliere le istanze del vivere contemporaneo.

Festival delle Idee

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: sul sito www.festivalidee.it è possibile prenotare i singoli eventi fino ad esaurimento posti. Vista la capienza ridotta imposta dalle norme anti-Covid, chi non potrà assistere a incontri che ha già prenotato, è pregato di comunicarlo scrivendo alla mail del festival segreteria@festivalidee.it, così da poter lasciare il posto ad altre persone. Si consiglia di arrivare in M9 almeno 40 minuti prima dell’evento.

Gli incontri saranno contingentati nel rispetto delle norme vigenti per garantire la sicurezza di artisti e pubblico. In tutta l’area di M9 saranno messe in atto le dovute misure sanitarie anti-Covid e saranno segnalate le precauzioni da adottare per poter accedere agli eventi.