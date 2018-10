ll Festival Galuppi compie 25 anni e festeggia con un ricco programma di appuntamenti che si terranno a Venezia fino 14 ottobre.

Festival Galuppi: il 20 settembre si è svolto nella Scuola Grande di San Rocco il concerto Jacomo Tintoretto e la Musica del suo tempo per celebrare i Cinquecento anni di Jacomo Tintoretto. Il gruppo corale è il Coenobium Vocale e il Direttore è Maria Dal Bianco.

Coenobium Vocale è un gruppo corale maschile. Si è affermato in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Nel 2014 è stato indicato dal quotidiano La Repubblica tra i gruppi più popolari nel panorama dei cori amatoriali italiani. Il gruppo – che ha tenuto numerosi concerti in Italia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svizzera – si presenta anche in formazione mista e cameristica, per repertori monodici e rinascimentali.

Il Direttore Maria Dal Bianco si è diplomata in Composizione, in Organo e composizione organistica, in Musica corale e direzione di coro, in Prepolifonia, insegna Organo, Modalità e Canto Gregoriano al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia.Ha ricevuto premi per la migliore direzione ai Concorsi Nazionali di Quartiano e di Vittorio Veneto.

Dirige il Cœnobium Vocale, con il quale ha ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi corali nazionali e internazionali. Ha collaborato con importanti nomi della cultura e del teatro italiano come Arnoldo Foà e Pamela Villoresi.