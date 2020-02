Festa Veneziana 2020 come arrivare nel Rio di Cannaregio

Per assistere alla Festa Veneziana 2020 vi invitiamo a posizionarvi lungo le Fondamenta del Rio di Cannaregio. Si consiglia l’arrivo e il posizionamento in adeguato anticipo. Il sistema di controllo accessi e di conteggio delle persone è attivo a partire dalle ore 16.00 di sabato 8 febbraio. Domenica 9 febbraio invece il conteggio delle persone non sarà attivato, ma rimangono in vigore le stesse regole.

Si sconsigliano le zone di maggiore affollamento a chi ha ridotte capacità motorie, a chi utilizza carrozzine o passeggini, ecc. Potranno essere istituiti sensi unici o altre modifiche alla viabilità pedonale.

Al termine della Festa Veneziana 2020 vi invitiamo ad allontanarvi in modo da consentire ad altre persone di assistere allo spettacolo successivo.

Le informazioni servono per l’accesso e l’allontanamento dall’area dello spettacolo, divieti e informazioni utili sia sulla segnaletica sia su eventuali segnali sonori d’emergenza.

Diretta su Televenezia

Lo spettacolo sarà tramesso in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook a partire dalle ore 21

La seconda parte della Festa Veneziana 2020 andrà in onda in diretta domenica 9 febbraio a partire dalle ore 11

Percorsi di avvicinamento

Ingressi nord:

Calle Ghetto Vecchio

Fondamenta Cannaregio

Ingressi sud:

Campo San Geremia

Calle de le Beccarie (con diramazione su Calle del Magazen, calle de le Canne)

Per la vostra sicurezza

appena arrivate prendete visione delle vie di allontanamento presenti,

la direzione di allontanamento sarà di norma alle vostre spalle o laterale e risulta indicata da apposita segnaletica,

per allontanarvi non scavalcate le delimitazioni che possono essere presenti in aree,

in caso di necessità il personale addetto alla sicurezza potrà aprire i varchi appositamente predisposti e segnalati,

per evitare affollamenti pericolosi mantenete una distanza di rispetto da chi vi sta vicino,

non sedetevi e/o non fate sedere bambini sulle delimitazioni presenti,

non appoggiatevi e/o non salite sulle delimitazioni presenti,

se avete bisogno di aiuto contattate un addetto alla sicurezza,

fornite aiuto a chi, vicino a voi, ne avesse bisogno.

non arrampicatevi sui monumenti, tenuto conto che lo spettacolo si apprezza con osservazione dal piano della pubblica via

All’interno dell’area evento NON E’ CONSENTITO:

introdurre zaini di grosse dimensioni, valigie, trolley a meno di dimostrare che ci si sta recando in un albergo all’interno dell’area (le borse saranno soggette a controllo);

arrampicarsi su balaustre, parapetti ed altre strutture dislocate nell’area dell’Evento;

occupare indebitamente i percorsi riservati ai mezzi di soccorso;

creare ostacolo al regolare deflusso delle persone lungo i percorsi destinati all’esodo;

introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o taglio;

introdurre valigie, trolley o carrelli;

introdurre biciclette o altri mezzi di trasporto, salvo quelli necessari alle persone con difficoltà motorie;

introdurre e detenere bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e/o lattine;

introdurre aste o bastoni (esclusi presidi sanitari e ombrelli);

introdurre sostanze infiammabili, esplodenti o corrosive;

introdurre bombolette spray.

Si consiglia di utilizzare, al posto di zaini e borse, contenitori trasparenti per accelerare i tempi di controllo.

Seguite tutte le indicazioni nel sito dedicato