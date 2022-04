Fedez ha lanciato la sua fondazione

La fondazione, ente accreditato dalla Regione Lombardia nel luglio 2021, Fondazione Fedez E.T.S. (Ente del Terzo Settore) è «per esplicita e dichiarata intenzione del suo fondatore, la naturale evoluzione della responsabilità sociale dimostrata da Fedez.

Fondazione Fedez E.T.S.

Nelle molte azioni concrete di lui messe in atto in prima persona nelle emergenze che il nostro Paese ha dovuto affrontare in questi ultimi difficilissimi mesi. Con Fondazione Fedez E.T.S, tutto questo assumerà un orizzonte più ampio. In quanto la gestione della contingenza verrà coniugata con l’attività programmatica propria di un ente di questo tipo».

Il concetto della fondazione

Nel fine settimana, il rapper italiano ha spiegato e raccontato il concetto della fondazione con alcuni post e storie su Instagram, scrivendo che «è il progetto a cui voglio dedicare le mie energie per il futuro. Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita».

Primo progetto

Il primo progetto consiste nell’acquisto per la Croce Rossa Italiana di un automezzo isotermico per il trasporto di medicinali in Ucraina.

«La decisione di acquistare un mezzo e di donarlo alla Croce Rossa Italiana è nata dalla consapevolezza che in questo tipo di emergenze i trasporti sono un fattore determinante per far arrivare tempestivamente gli aiuti sul territorio colpito dalla guerra. I bombardamenti hanno infatti distrutto ospedali, strutture sanitarie e farmacie rendendo difficile per la popolazione ucraina il reperimento di farmaci spesso indispensabili per la sopravvivenza».