Nella seconda puntata di “Obiettivo Impresa – Reti d’impresa per una nuova economia” programma condotto da Stefano Zanella, abbiamo discusso insieme a Letizia Rigato, Key Account Manager di Venetex, Niccolò Zanivan, Venetex Ambassador e Oliviero Negro, Negro Casa e di come l’azienda e nata e si è evoluta in questi anni aiutando le altre aziende del territorio. Marcello Caliandro Amministratore Delegato di Fabbrica 5 racconta, in un servizio, i vantaggi offerti da Venetex avendolo aiutato ad aumentare il mercato anche nel sud Italia. In poche settimane i risultati sono notevoli.

Fabbrica 5

Fabbrica 5 si occupa di vendita all’ingrosso di abbigliamento e calzature da lavoro, abbigliamento promozionale e casual, abbigliamento per lo sport e il tempo libero, articoli di antinfortunistica e segnaletica, prodotti per l’igiene e la pulizia aziendale, accessori e gadget, con la possibilità di personalizzare ogni articolo con loghi e altri elementi grafici.

Oliviero Negro conferma quanto detto?

“Assolutamente sì, è proprio questa sinergia che fa funzionare il tutto. Gli incontri che facciamo sono sempre proficui”.