Video: Ezra Pound e Pasolini: iniziativa dei Teatri Stabili - TeleVeneziaZIA

Ezra Pound e Pasolini: coraggiosa iniziativa dei Teatri Stabili del Veneto e del Friuli per riportare il pubblico a teatro con. Oggi alla Mostra del Cinema sono state presentate, grazie ad un accorto tra i due teatri, due produzioni dedicate a intellettuali scomodi proprio nell’anno del duplice anniversario: dei cinquant’anni della scomparsa di Ezra Pound e dei cent’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, che saranno nei palcoscenici in tournée tra l’11 e il 26 gennaio in tutto il Veneto.

Le parole di Cristiano Corazzari, assessore della cultura Regione del Veneto

“E’ una collaborazione molto significativa tra il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Una produzione che sicuramente farà discutere per l’innovazione che viene portata nella proposta e anche la capacità di suscitare l’interesse per riavvicinare il pubblico ai nostri teatri. Sappiamo che con la pandemia si è spezzato un filo che dobbiamo riannodare alquanto prima. La nostra volontà in quanto regione è quella di sostenere iniziative che vanno in questa direzione, soprattutto in un’ottica di rete che vada oltre il territorio delle nostre regioni e che ci permetta di collaborare con altri territori e con altre realtà e istituzioni culturali”

Le parole di Gianpiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile

Una collaborazione che per il presidente del Teatro Stabile del Veneto Gianpiero Beltotto deve andare oltre e portare alla creazione di una piattaforma del teatro del nord-est per non morire.

“Io credo che con il teatro Stabile di Trieste si possano fare grandi cose, ma una è quella che tutti ci chiedono. Una grande piattaforma del teatro del nord-est che vada da Udine e finisca fino alla Romagna perchè non si può più stare da soli, non avremo più risorse e quindi dobbiamo avviare politiche reali di alleanza e collaborazione”.

Le parole del presidente dei Teatri Stabili del Friuli Francesco Gramassi

Soddisfatto di questa collaborazione tra teatri anche il presidente dei Teatri Stabili del Friuli soprattutto perchè in questo caso è servita per tornare, ha detto, a puntare i riflettori su due grandi della cultura.

“Adesso nella fattispecie su questo progetto che riguarda due giganti del nostro tempo significa intanto essere riusciti insieme a sdoganare delle figure non facili e non comode. Significa dimostrare che le porte del teatro devono essere aperte comunque nel momento in cui si parla di giganti della cultura”.

E ora torniamo alle due pièce: cosa sarà messo in scena di questi due intellettuali, saggisti, protagonisti della poesia del XX secolo e pensatori eretici in grado di scuotere il politicamente corretto e il consueto?

Le parole di Leonardo Petrillo, autore e regista di ”Pasolini-Ezra Pound Odi et Amo”

Lo spettacolo prodotto dallo stabile del veneto ”Ezra in gabbia’ racconta il ritorno di Ezra Pound per farsi giudicare dal pubblico dopo 13 anni di manicomio criminale. I suoi Cantos e la sua poetica sono molto difficili e come consiglia Pound si dovrebbero leggere con l’enciclopedia accanto. L’altro spettacolo prodotto invece dal Teatro Stabili del Friuli Venezia Giulia è ”Pasolini-Pound Odi et Amo” e questo bisogno di dialogo e di alterità che c’è oggi è fondamentale raccontare questa intervista. Lo spettacolo è proprio il dietro le quinte, la genesi di come è nata l’idea di questa intervista.”