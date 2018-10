Due morti in pochi giorni per overdose a Mestre; a smerciare la micidiale eroina gialla sarebbe una meticolosa rete di spacciatori.

Ancora una vittima dell’eroina gialla a Mestre; lunedì notte nel quartiere San Teodoro è stato trovato morto per overdose Luca Trabuio, uomo di 50 anni residente a Mestre già conosciuto dalle forze dell’ordine. Secondo gli investigatori, dopo lo smantellamento della banda di nigeriani che operava presso la stazione ferroviari, i pusher si sono ora sparpagliati in varie zone della città.

I nigeriani in sè sarebbero rimasti in pochi, circondati da un esercito di spacciatori magrebini tunisini e marocchini. A questi si sarebbe aggiunta anche una nuova etnia, quella degli albanesi, che fino alla retata di Via Piave di quest’estate si limitava a gestire il traffico ed a fare da collegamento con i paesi fornitori di eroina e cocaina.

Ora però il business rimasto in qualche modo scoperto sta facendo gola anche agli extracomunitari dei paese dell’est. Mestre è da tempo il punto di riferimento dei tossicodipendenti di tutta la regione e con i rimpiazzi di questi settimane ha continuato a tenersi stretto questo ruolo.

L’esistenza di una rete di distribuzione sovra regionale è quasi certa se si considera che fra i morti per overdose vi sono anche persone non residenti della zona di Mestre, come l’ultima giovanissima vittima di qualche giorno fa: la sedicenne Alice Bros di Palmanova (Friuli), trovata morta per overdose nella stazione dei treni di Udine.