Eraclea mare: "Turismo sociale inclusivo in Veneto" - TeleVenezia

Ieri mattina alla darsena Mariclea è stato avviato il progetto “Turismo sociale inclusivo in Veneto” per quanto riguarda l’ambito territoriale di Eraclea mare. Il tutto alla presenza di autorità, imprenditori del turismo. E soprattutto di numerosi ragazzi che partecipano al progetto regionale coordinato dall’Ulss4.

Paola Paludetti, direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss 4

“Questa iniziativa è partita nel 2017 con il garantire l’accessibilità alle spiagge. Poi, di anno in anno, si è arricchita di nuove esperienze ed attività. Soprattutto per quanto riguarda l’inserimento lavorativo dei ragazzi, la loro autonomia. La capacità di stare insieme anche nell’ambito di attività ludico-ricreative. Questo è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato, che ha portato a grandi risultati. Tanto da essere esteso a tutta la regione. Il Veneto è ricchissimo dal punto di vista turistico. Tanto può dare ai nostri ragazzi con disabilità. La risposta dei partner del progetto è stata importante e questo dà la possibilità di ottenere benefici. In primis per i ragazzi stessi che vi partecipano, ma anche ai datori di lavoro che scoprono in loro grandi potenzialità”.

Eraclea mare

All’avvio delle attività ad Eraclea mare hanno partecipato anche i vertici della darsena Mariclea e del circolo Velico Mariclea. Il sindaco Nadia Zanchin, il quale ha annunciato che da questa estate le persone con disabilità possono usufruire di un accompagnamento in spiaggia. Con un operatore socio sanitario per due giorni a settimana, con lo scopo di ampliare il servizio a 7 giorni a settimana nel 2023. L’amministrazione comunale di Eraclea ha inoltre acquisito nuove passerelle di accesso alla spiaggia e nuove sedie “Job”, per accompagnare i disabili in mare.

Nell’occasione sono stati presentati anche i partner locali, che hanno accolto tirocinanti con disabilità sempre nell’ambito del progetto. La darsena Mariclea, il Camping Portofelice, il ristorante “La cucina di Michele”. La cooperativa “Il Bozzolo verde”, l’azienda Agricola Pra d’Arca sas, Noventa Outlet McArthurGlen, l’associazione “La Sfera di Pistacchio”.

Sono state presentate inoltre le spiagge locali accessibili, che hanno aderito al progetto con acquisizione di attrezzature dedicate all’inclusione sociale: Mete Beach, Eraclea beach e stabilimento “SA3”.

Infine un gruppo di ragazzi del Ceod Ulss4 e delle associazioni Alba Chiara, ANFASS ed APHE, hanno effettuato un’uscita in barca a vela. Accompagnati dagli educatori e dagli istruttori esperti del Circolo Velico Mariclea.