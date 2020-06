Farra di Soligo: grande successo per il Completo

Riprendono le attività agonistiche e per l’equitazione è stata nel weekend la volta del Completo -disciplina che vede i binomi impegnati su ostacoli, dressage e campagna- dopo che un paio di settimane orsono a Sommacampagna (VR) erano tornati in gara gli ostacolisti. Grande soddisfazione nel per il Circolo Ippico Tarvisium N. Stella di Farra di Soligo che organizzava la gara, la seconda a svolgersi a livello nazionale dopo lo stop imposto dal Coronavirus e la prima con i nuovi regolamenti varati dalla FISE lo scorso 16 giugno. I partecipanti erano oltre 130, addirittura il doppio di un anno fa, a dimostrazione di come in ambito sportivo ci sia in tutte le discipline “fame” di mettersi nuovamente in gioco, competere e confrontarsi. Grande, infatti, la partecipazione da fuori regione tra lombardi, friulani, piemontesi ed emiliani.

Nelle categorie di maggior prestigio grande successo degli atleti della “Sceere” di Varese, nella Categoria Nazionale 2 Stelle troviamo infatti prima Elisabetta Moranzoni sul castrone Fernhill Frosty Tom, e terzo Mario Pavesi su Greenhall Derry River, intervallati dalla trevigiana Alessandra Moretti de “il Casale” su , unica veneta a piazzarsi nelle categorie maggiori. Nella Categoria Nazionale 1 Stella troviamo infatti in vetta la novarese Eugenia Rumi de “il Brughetto” su Urbain de Brekka davanti ancora a due amazzoni della “Sceree”, Elisa Berretta in sella a LB Hi Guys al secondo posto e Martina Ambrosetti su Baugosse de la Bauche al terzo.

Successo veneto, e grande gioia per gli organizzatori, nella Categoria 2 Brevetti con Alice Guerra del “Tarvisium N. Stella” su Tomgar Kaleidoscope.

Per fare capire come le presenze siano state davvero un po’ da ovunque citiamo il successo nella Categoria Nazionale 1 Stella Giovani Cavalli di Francesca Quadalti del felsineo Bologna Equestrian Center su Vizziosu.

Due bei successi, infine, per i cugini friulani che piazzano prime Paula Dorgnach del “Circolo Ippico Campo di Bonis” su King Hammer nella Categoria 1B e Loreti Silvia de “la Polveriera del Cormor” su Dargin della Caccia nella Categoria 1 Giovani Cavalli.