Ospite di Maria Stella Donà a La Voce della Città Metropolitana, Elisa Bagordo, patron del concorso Miss Venice Beach: un modo per scoprire dei nuovi talenti da lanciare nel mondo della moda e della pubblicità.

Elisa Bagordo presenta Miss Venice Beach

Elisa Bagordo: “Miss Venice Beach è un concorso che negli anni è risultato essere non solo un concorso di bellezza, ma soprattutto un talent show. Ogni Miss ha l’occasione di esprimere il proprio talento, le proprie qualità in passerella e, così, di capire quella che potrebbe essere una sua potenziale professione futura a seconda di ciò per cui è portata. È un trampolino di lancio che da 11 anni spopola nelle spiagge del Veneto”.

Il pubblico di Miss Venice Beach

“Abbiamo sempre le piazze gremite di gente. Non ci sono solo turisti italiani, ma anche stranieri perché in 11 anni l’evento è diventato un punto di riferimento dello spettacolo di tutti i calendari delle località balneari. Non facciamo solo uno spettacolo di sfilate di moda, ma in abbinata ci sono anche lo show cooking e la presentazione dei prodotti del territorio. Ci sono tantissime aziende che espongono nel villaggio accanto al palco. Quest’anno c’è una novità: abbiamo aperto anche la sfida dei cantanti, oltre a quella dei fotografi. Dei cantautori presenteranno degli inediti ed il vincitore verrà scelto dal pubblico e da una giuria di tecnici specializzati. Questo poi lavorerà con noi nell’anno a venire e avrà modo di creare la sigla per il nuovo concorso”.

Quanto influisce la giuria popolare rispetto a quella tecnica?

“Noi facciamo sempre un fifty-fifty: durante la selezione c’è una giuria tecnica (che elegge 5 ragazze) composta sia da professionisti sia da gente comune. Poi abbiamo la votazione online, quindi in quel caso la decisione è completamente del pubblico. In questa fase viene premiata la Miss del Gazzettino, ossia quella più votata di tutta la stagione estiva. Le votazioni sono partite dall’1 giugno e termineranno il 31 agosto. La nuova incoronata Miss Gazzettino parteciperà poi alla finale”.

Come partecipare a Miss Venice Beach

“Il concorso è gratuito e ci si iscrive sul sito www.missvenicebeach.net

C’è la possibilità di iscriversi per le Miss, per i fotografi e per i cantanti. Una volta mandato il curriculum con le foto, il nostro talent scout controllerà se le procedure eseguite sono regolari e manderà una e-mail di conferma di ricezione iscrizione. Poi verrà richiesto a quale tappa si vuole partecipare. La particolarità del concorso è che in ogni tappa presenteremo 15 Miss diverse. Quest’anno abbiamo anche una collaborazione con Radio Wow e con le dirette tramite la radio. Presenteremo delle preselezioni della selezione, da quante ragazze si sono iscritte, quindi anche loro dovranno mettersi in gioco fin da subito. Porteranno un videoclip in cui si presenteranno, risponderanno a delle domande e dovranno fare qualcosa che introduca il loro talento e la loro personalità. Questo è importante perché ci saranno 3 punti extra in palio, ossia un’occasione in più di prendere la coroncina”.

Le iscrizioni sono già chiuse?

“No, le iscrizioni sono ancora aperte, anche perché le tappe sono durante tutto il periodo estivo. Si inizierà il 2 luglio da Jesolo, la prima tappa di ogni edizione, e poi si proseguirà con Caorle, Venezia, Sottomarina e Rosolina Mare. L’anno scorso, per festeggiare i 10 anni del concorso, abbiamo lanciato il reality. Ci ha ospitato il Mosella Suite Hotel a Sottomarina. È stata una settimana di corsi per tutte le ragazze. Questi vanno dal trucco alla presenza scenica, al corso di portamento ecc., quindi abbiamo perso un po’ quella che poteva essere la città di Venezia. Quest’anno ho il piacere di comunicarvi che il 16 di Luglio saremo al Blue Moon del Lido di Venezia in collaborazione con Venezia Unica. Siamo entrati nel calendario degli eventi del Comune di Venezia, quindi per me è un onore! La quinta ed ultima selezione si terrà il 6 agosto a Rosolina Mare. 5 Miss passeranno il turno in ogni selezione oltre a quella del voto online. In finale ci saranno quindi 26 Miss, dal 13 al 17 settembre a Sottomarina. Sarà un’occasione per passare una settimana di allegria e di emozioni, ma anche di duro lavoro. Le ragazze saranno prese da corsi di qualsiasi tipo dalla mattina alla sera in compagnia di professionisti del mono dello spettacolo”.

Il cambiamento delle ragazze dopo i concorsi

“Questi concorsi lasciano il segno perché danno un valore positivo non solo alla città, ma anche alle ragazze stesse. Si cerca di fare la differenza dando un ampio spettro di quello che è il mondo dello spettacolo. Tante volte queste ragazze approdano nei nostri palchi un po’ sprovvedute, come se fosse una prima esperienza per loro, quindi si trovano spaesate. Così, noi di Miss Venice Beach vogliamo regalare un sogno, come quello che ho vissuto io quando ho fatto Miss Italia”.

Oltre a te, ci sono altre figure famose uscite da questo concorso?

“Tante delle nostre ragazze, come Linda Pani del concorso delle Marie. Lei è stata la nostra Miss nel 2015. È stato il primo concorso che ha fatto e che ha vinto e le ha portato davvero fortuna. L’anno successivo è stata con me sul palco, quindi ha capito che presentare era il suo mondo e da lì è partita. È una donna carismatica e veramente in gamba. Anche la Miss del 2016, Federica Driusso, ha iniziato a lavorare come inviata per programmi televisivi e mi assiste dietro le quinte. È la mia talent scout. La giuria ha fatto un ottimo lavoro perché ha scelto bene le ragazze che hanno vinto: abbiamo un’ottima base per partire ed esprimersi al meglio”.