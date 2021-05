Dodi Battaglia: il nuovo album di inediti “Inno alla musica”

Dodi battaglia presenta il suo nuovo album “Inno alla Musica”. «Grazie alla musica ho avuto il privilegio di su­scitare emozioni positive e tale consapevolezza è uno dei motivi che mi spingono a continuare lun­go questo percorso, a mettermi di nuovo alla pro­va come autore, musicista ed interprete.

I brani raccolti in questo album parlano dei sentimenti che ci coinvolgono e guidano le nostre azioni: l’a­micizia, l’opportunità di un nuovo inizio, gli inter­rogativi del “e se fosse stato”, l’amore finalmente scoperto nella sua meravigliosa intensità. Quella della chitarra è la voce che ho scelto per raccontare al mondo sogni, desideri, storie per­ché ha una inestimabile qualità: quella di vibrar­ti fra le braccia e, di conseguenza, di non poter mentire. A tale sincerità si accompagna la capa­cità di regalare gioia ed è questo che mi auguro di continuare a fare per tutta la vita». Commenta così Dodi Battaglia.

Dodi Battaglia

Emblematica è la copertina dell’album “Inno alla musica”, in cui Dodi Battaglia celebra la chitarra, sua compagna da una vita. La chitarra che brucia è l’efficace rappresen­tazione visiva del sacrificio alla musica che ide­almente ogni artista compie quando dedica la sua intera vita a tale arte. Il rimando, voluto e celebrato, è alla leggenda di Jimi Hendrix e alla prima volta in cui, durante l’esibizione all’Astoria di Londra, il 31 marzo 1967 bruciò, con un gesto liberatorio, la sua Fender Stratocaster.

Ispirato da quel gesto, Dodi Battaglia ha scelto di omaggiare idealmente l’artista che seppe rinnovare in modo radicale la conce­zione della chitarra elettrica e della musica stessa che fino ad allora era stata unanimemente con­divisa.

L’album

L’album, contenente 10 brani cantati, tre strumentali e una bonus track. Sancisce la nuova direzione artistica intrapresa dal compositore ed interprete originario di Bologna ed è stato anticipato dai brani “One Sky”, realizzato insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola, “Il coraggio di vincere”, “Una storia al presente”, il personale e sentito omaggio a Stefano D’Orazio, e l’ultimo singolo “Resistere” (il cui video, diretto da Domenico Fuggiano e Nicolò Novali e girato nello splendido borgo di Civita di Bagnoregio, è online al link https://youtu.be/FNq2s55OhOE).

Tutti importanti tasselli che rappresentano alla perfezione questa nuova fase artistica di Dodi Battaglia, che vede l’artista per la prima volta dopo il 2016 mettersi alla prova completamente da solo.

Tracklist

“Il coraggio di vincere”, “Resistere”, “Un film da festival”, “Maledetto destino”, “Quasi un miracolo”, “Una storia al presente”, “I love you disperato”, “Lisbona”, “Festa”, “Inno alla musica”, “One sky (Feat. Al Di Meola)”, “Primavera a New York”, “Sincerity”, “Fire (Feat. Alexandra Greene) (Bonus Track)”.

“Inno alla musica” sarà disponibile in versione digitale, in versione CD, e contenuta in un cofanetto cartonato insieme a un libro fotografico di 64 pagine con testi e foto, e in versione doppio vinile, con cofanetto cartonato, libro fotografico di 32 pagine con testi e foto e i 2 vinili 33 giri 180 gr. di colore nero .

Progetti futuri

Dopo i molteplici successi ottenuti con la band più rappresentativa del panorama musicale italiano, quei Pooh che nel 2016 hanno salutato il pubblico con una tournée memorabile, negli ultimi quattro anni Dodi Battaglia ne ha interpretato il ricco repertorio.

Adesso, Dodi Battaglia è pronto a mettersi nuovamente in gioco con il primo album di inediti appartenente al suo nuovo percorso solista, dando libera espressione alle sue personali ispirazioni e suggestioni, forte della grande esperienza artistica ed umana accumulata ricoprendo per decenni il ruolo di chitarra solista, interprete, autore, arrangiatore, collaborando con numerosi artisti tra i quali Vasco Rossi, Zucchero, Gino Paoli, Tommy Emmanuel e, ultimo in ordine di tempo, il già citato Al Di Meola.