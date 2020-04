Il comico Davide Stefanato parodizza la situazione di quarantena che tutti stanno vivendo, ed interpreta scherzosamente le situazioni più frequenti in cui incappiamo quotidianamente. C’è chi ancora non ha compreso al meglio i meccanismi della video chiamata e chi si preoccupa di rifornire la dispensa di biscotti.

Davide Stefanato e la quarantena

Immancabile è il siparietto comico sulla bevanda più caratteristica che contraddistingue l’aperitivo in Veneto, lo spritz. Per prepararsi il famoso cocktail a casa è fondamentale partire da una lista degli ingredienti estremamente precisa, l’improvvisazione non è contemplata. Sono finite le idee, chi si è dato alla performance da terrazzo ormai non sa più cosa inventare.