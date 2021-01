Il claim “Conta su di me” è lanciato da 8 giovani d’età compresa tra i 18 ed i 25 anni per affermare il concetto che la “responsabilità” nel proteggersi dal covid determinerà la “libertà” intesa come quotidiana, ossia libera dalle attuali limitazioni.

La campagna di sensibilizzazione

Ulss4 e Conferenza dei sindaci del Veneto Orientale questa mattina hanno presentato una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i giovani a proteggersi dal Covid-19.

Per sensibilizzare sull’uso della mascherina, lo slogan “Conta su di me” è stampato su delle mascherine indossate da giovanissimi testimonial. L’iniziativa ha subito raccolto il sostegno di due VIP intervenuti alla presentazione: Stefano Tonut della Reyer Venezia e Miss Veneto Francesca Toffanin.

Le parole di Carlo Bremezza

“Allo stato attuale il numero dei contagi è ancora elevato, oltre a questo molta gente sta abbassando la guardia perché pensa già che il vaccino cancellerà il virus. Dobbiamo invece tutti essere consapevoli che conviveremo ancora per mesi con il covid-19.

In questo momento prendere sotto gamba il virus significherebbe generare una nuova ondata di contagi e con essi il persistere delle limitazioni in atto. In questo modo chiediamo ai giovani un’alleanza nel proteggersi, iniziando dall’uso della mascherina in ogni luogo a rischio. Chiediamo ai giovani che sensibilizzino anche i genitori e i nonni che sono poi le categorie più a rischio. Contiamo sui giovani affinché il periodo che ci porterà ad una vaccinazione ad ampio raggio passi nel modo più indolore possibile”. Ha dichiarato il direttore generale dell’Ulss4 Carlo Bramezza.

Le adesioni sono state molte

Alla campagna di comunicazione hanno aderito i 21 comuni del Veneto Orientale attraverso la Conferenza dei Sindaci, che contribuiranno a diffondere il messaggio, rappresentati per l’occasione dall’ex presidente Valerio Zoggia (Jesolo) e della neo presidente Silvia Susanna (Musile di Piave).

“Il fatto che dei giovani possano insegnare ai meno giovani dei comportamenti scorretti può contribuire in modo importante nel cercare di superare questo ostacolo del Covid e farci ritornare alla normalità auspicando con una stagione normale a Jesolo e nelle altre località balneari per la prossima stagione estiva”. Queste le parole di Zoggia.

Le parole di Valerio Pradal

L’ideatore della campagna di comunicazione è l’architetto, pubblicitario, Valerio Pradal, uno dei più quotati disegnatori di francobolli in Italia. “Nasce tutto dal dialogo con i giovani fotografati per questa iniziativa. Hanno detto che volevano essere loro i protagonisti del messaggio, hanno detto “conta su di me”, “conta sul mio aiuto”, “conta sul mio modo di fare”. Ebbene da queste affermazioni è nato lo slogan”. Ha dichiarato Pradal.

Per la campagna a comunicazione verranno realizzati cartelli vetrina da posizionare sui banchi dei pubblici esercizi, adesivi da posizionare sui pannelli divisori in plexiglas dei pubblici esercizi, video messaggio per i canali social, poster stradali, cartoline; roll-up, mascherine con il claim della campagna di comunicazione, segnalibri.

Le dichiarazioni di Francesca Toffanin Stefano Tonut

Il messaggio “Conta su di me” pare proprio destinato a diventare un tormentone sin dall’esordio. I primi due testimonial, intervenuti alla conferenza stampa, sono due “fuoriclasse” del basket e della bellezza. Il vincitore del premio Reverberi come miglior giocatore dell’anno, Stefano Tonut all’Umana Reyer Venezia, ha confidato di essere stato contagiato dal covid-19. “Quando ha preso il virus, anche se ne sei uscito, non è più come prima, per questo motivo sia io e sia la società siamo particolarmente sensibili nel dire a tutti di non sottovalutarlo, né prima e neppure dopo l’eventuale contagio, e di continuare a proteggersi iniziando dall’uso della mascherina”.

“Spesso vengono i giovani demonizzati per i loro atteggiamenti. Io credo che tra loro ci sia il buono ed il cattivo, però i giovani possono dare molto in questo ambito e possono essere un esempio per chi non è attento nel proteggersi. Io sarò la prima a farlo. Ho vissuto questa esperienza anche nella finalissima di Miss Italia che è stata caratterizzata dalle doverose e giuste limitazioni anti covid, svoltasi mai così prima d’ora”. Ha aggiunto Miss Veneto, modella e speaker radiofonica, Francesca Toffanin.

Le parole di Riccardo Paro

Non è mandato un rappresentante dei locali pubblici, Riccardo Paro titolare della ”Osteria Sconta” di San Donà di Piave. “Dobbiamo tutti cercare di evitare la circolazione del virus per ritornare prima possibile ad una vita normale. Quando potremo riaprire ci adopereremo per diffondere il messaggio alla clientela, nel frattempo ci attiveremo sui nostri canali social”.