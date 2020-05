Coronavirus nel Veneto Orientale: diminuisce la curva dei contagi

Nel Veneto Orientale la curva dei contagi da coronavirus continua la decrescita, la media si attesta sui 4 casi giornalieri di positività e oltre a questo va tenuto presente che, parallelamente, è incrementato il numero degli screening effettuati sul territorio per la ricerca di nuovi contagi, mediante tampone e test rapidi.

Si riscontra dunque che alla data di ieri, 8 maggio, numero complessivo dei casi positivi (da inizio emergenza sanitaria) equivale complessivamente a 716.

Contagi

La distribuzione per comune è la seguente: 7 Annone Veneto; 11 Caorle, 22 Cavallino Treporti; 9 Ceggia, 4 Cinto Caomaggiore, 40 Concordia Sagittaria; 37 Eraclea; 3 Fossalta di Piave; 30 Fossalta di Portogruaro; 19 Gruaro; 60 Jesolo; 29 Meolo, 12 Musile di Piave; 30 Noventa di Piave; 159 Portogruaro; 11 Pramaggiore; 170 San Donà di Piave; 16 San Michele al Tagliamento; 21 Stino di Livenza; 8 Teglio Veneto; 12 Torre di Mosto. Altri 6 casi positivi sono in via di definizione.

Covid Hospital

Sempre a ieri le persone ricoverate nella terapia intensiva del Covid-Hospital di Jesolo sono 4, oltre a queste sono 20 i ricoverati nel reparto malattie infettive e 6 le persone ricoverate nel reparto di medicina fisica riabilitativa covid-correlata. Un dato positivo arriva dalle persone che hanno laicato lo stesso ospedale del litorale e sono rientrate a casa: 102 le dimissioni complessive da inizio emergenza.

Coronavirus

Sul fronte contagi tra i dipendenti Ulss 4,ieri il numero dei tamponi eseguiti dall’inizio epidemia ha raggiunto la quota di 3564, riscontrando complessivamente 63 dipendenti positivi, di questi 41 sono guariti, 21 sono attualmente in isolamento fiduciario domiciliare e 1 è ricoverato in ospedale.

Negli ultimi 10 giorni sono aumentati in modo importante anche gli screening alla popolazione, a ieri complessivamente 8952 i tamponi eseguiti che hanno portato all’attuale isolamento domiciliare di 149 persone.