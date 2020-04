Coronavirus: la situazione sta migliorando da un po’ di tempo si ha una diminuzione di casi di positività. Diversi anche i soggetti che erano in isolamento perché contagiati che ora ne stanno uscendo perché risultati negativi ai tamponi di controllo.

Coronavirus nel Veneto Orientale

Questi dati positivi non devono, però, incentivare ad uscire o mettere in atto comportamenti pericolosi. Non si deve rendere vano lo sforzo fatto fino ad ora. Bisogna continuare a rispettare le regole della quarantena finché la situazione non si sia completamente normalizzata.

Questa esperienza con il coronavirus ci ha sicuramente insegnato che essere prudenti è fondamentale per la nostra salute. Anche quando tutto sarà finito dovremo ricordarci le regole igieniche imparate in questo periodo, per poter utilizzarle ogni volta che andiamo in ospedale. Questo è un luogo dove è facile ammalarsi o contagiare (anche una semplice influenza) soggetti deboli, per la sicurezza di tutti, dunque sarà bene prestare sempre attenzione in questo spazio.