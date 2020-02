Coronavirus: l'ordinanza del sindaco di Portogruaro

Lunedì 24 febbraio alle 15.30, il sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore e i dirigenti comunali hanno incontrato i Comandanti delle Forze dell’Ordine, il Comandante della Polizia Locale e il referente della Protezione Civile per illustrare i contenuti dell’Ordinanza del Sindaco e delle prescrizioni rivolte al personale circa le misure di prevenzione del coronavirus, in base alla disposizione del 23 febbraio del Ministero della Salute e della Regione Veneto. Sono stati illustrati i provvedimenti adottati, concordando il tempestivo e costante aggiornamento delle misure in linea con le direttive regionali e ministeriali sull’andamento dell’emergenza in corso. Coronavirus: attenti alle truffe degli sciacalli

Coronavirus

Il Sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore, riunita la Giunta in seduta straordinaria lunedì 24 febbraio, ha approvato un’ordinanza relativa alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Allo scopo di evitare il diffondersi del coronavirus nel territorio del Comune di Portogruaro, richiamando integralmente le disposizioni della ordinanza a firma del Presidente della Regione Veneto e del Ministro della Salute del 23 febbraio, ha disposto, in base a quanto previsto dalla lettera a) dell’articolo 1: «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni», l’annullamento delle manifestazioni previste per la giornata di martedì 25 febbraio nell’ambito del Carnevale, la sospensione del mercato agricolo previsto per la giornata di mercoledì 26 febbraio, del mercato settimanale previsto per la giornata di giovedì 27 febbraio, la chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale Nicolò Bettoni; la chiusura al pubblico degli spazi museali della Città, compresi gli spazi espositivi di Space Mazzini in località Lugugnana, Casa Russolo in via Seminario e Galleria Ai Molini in centro storico. I provvedimenti hanno efficacia dalla data della firma, lunedì 24 febbraio, fino a tutto il primo marzo. La presente potrà essere soggetta a modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico. Coronavirus: le valutazioni di due virologi: Palù e Capua

Riscaldamento degli edifici

Per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici scolastici e pubblici, o in uso al Comune di Portogruaro, in relazione all’ordinanza del ministero della Salute “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus”, il Comune ha predisposto, da subito e fino al primo marzo compreso, la disattivazione degli impianti: nei plessi scolastici, nelle palestre, nel Museo della Città e negli edifici oggetto di appalto, ovvero nelle strutture che rimarranno chiuse in quanto luoghi di aggregazione, oggetto della disposizione del Ministero della Salute. Le stesse misure straordinarie per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica del coronavirus, sono state adottate dal Comune attraverso la predisposizione della pulizia degli immobili comunali, raccomandando la massima e scrupolosa cura nella disinfezione delle superfici interne degli ambienti di lavoro, degli apparecchi telefonici, dei servizi igienici.

Le indicazioni al personale

Al personale e ai dirigenti pubblici sono state fornite le seguenti indicazioni, nel richiamare le misure igieniche per contrastare le malattie a diffusione respiratoria, come da ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Veneto. Si dovrà avere cura di aerare i locali con regolarità al fine di permettere il ricambio dell’aria. Le postazioni di lavoro, specie quelle condivise, dovranno essere pulite a inizio e fine utilizzo, usando un panno carta monouso e un prodotto disinfettante idoneo, fornito opportunamente a ogni ufficio. Stessa accortezza dovrà essere adoperata per la strumentazione a uso comune. Gli uffici avranno cura di esporre in modo visibile le linee guida di prevenzione redatte dal Ministero della Salute, che sono in fase di distribuzione. Gli accessi degli utenti agli uffici, compresi quelli dotati di sala di attesa, saranno limitati a una persona alla volta. Tale indicazione sarà resa nota tramite l’esposizione di indicazione in modo visibile.

L’ordinanza

Il Comune di Portogruaro ha disposto quindi: il ripristino del mercato agricolo previsto per la giornata di mercoledì 26 febbraio, e del mercato settimanale previsto per la giornata di giovedì 27 febbraio. E ha confermato le disposizioni di seguito riportate:

L’annullamento della manifestazione previste per la giornata di martedì 25 febbraio nell’ambito del Carnevale;

La chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale “Nicolò Bettoni”;

La chiusura al pubblico degli spazi museali della Città, compresi gli spazi espositivi di “Space Mazzini” in località Lugugnana, “Casa Russolo” in Via Seminario e Galleria “ Ai Molini” in centro storico.

Sono stati riattivati gli impianti di riscaldamento delle palestre di proprietà comunale ad esclusione di quelli di stretta pertinenza scolastica. I provvedimenti dell’ordinanza comunale avranno efficacia dalla data della firma e fino a tutto il 01.03.2020. Inoltre da oggi pomeriggio, martedì 25 febbraio, sempre in base a quanto disposto dalla Regione Veneto, la protezione civile comunale allestirà una tenda vicino al Pronto Soccorso di Portogruaro che verrà utilizzata a servizio di eventuali richieste di tipo medico