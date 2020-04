Coronavirus: come i comuni stanno affrontando la situazione. Rovigo è l’ultima provincia, in Veneto, per numero di contagi. Anche nei comuni limitrofi c’è una buona percentuale di città Free-coronavirus, cioè dove non sono presenti persone infette.

Coronavirus a Loreo

Uno di questi comuni è Loreo e a parlarci della situazione lì è il sindaco. Il quale afferma che la popolazione sta seguendo correttamente la normativa di sicurezza e che si è prudenti. Ha poca importanza che lì non ci siano ancora stati contagi, l’essenziale è che la situazione rimanga tale.

Porto Tolle

A Porto Tolle, invece, ci sono stati due contagi, fortunatamente uno è già guarito. Il comune si sta impegnando a seguire tutte le procedure di precauzione per spingere i cittadini a stare a casa. Nel frattempo si stanno svolgendo i lavori standard in preparazione della stagione estiva, sperando di poter riaprire in tempo.