L’assessore regionale alla sanità, dottoressa Lanzarin, parla dell’emergenza Coronavirus in Veneto. La regione Veneto si è subito attivata per contenere il possibile contagio e la situazione è sotto controllo. E’ stata attivata la task force regionale con i dipartimenti di prevenzione di tutte le aziende sanitarie.

Coronavirus

La regione ha inoltre attivato un servizio di coordinamento per quanto riguarda la comunicazione. L’azienda ospedaliera di Padova è stata individuata come centro di riferimento per l’analisi biologica.

I due casi in Italia hanno transitato per Verona, ma tutti gli accertamenti eseguiti nella città scaligera hanno dato esito negativo. Ad oggi in Veneto non è presenta alcuna persona affetta da coronavirus.

Da oggi sono iniziati i controlli in tutti gli aeroporti ed i porti per le persone in transito con la misurazione della temperatura.