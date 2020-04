Uno dei settori che ne ha risentito maggiormente, fin dall’inizio del Coronavirus, è senza dubbio il settore dedicato agli allestimenti di fiere, concerti e spettacoli, in poche parole i service audio luci: una grande macchina che si è fermata dalla domenica di carnevale, precisamente da domenica 23 febbraio.

Un settore che non ha un’associazione di categoria che porta avanti la voce di queste aziende, basti pensare che nella sola zona del Veneto orientale se ne contano circa una decina, e gli investimenti, da parte dei gestori, sono parecchi, per esempio un pannello a led che vediamo comunemente ai concerti o fiere arriva a costare tranquillamente sui 30 mila euro, senza contare la parte audio con altoparlanti che costano anche 4mila euro l’uno e per fare un concerto su un palazzetto o su una piazza ce ne vogliono almeno 10.

Questo e molto altro materiale (come le luci, anch’esse molto costose) ora è accatastato nei capannoni e depositi di queste aziende che attendono di ripartire per garantire stipendi agli operai e onerare leasing e affitti vari.

Marco Mazzon, uno dei più grandi service della zona (anni fa ha curato anche parte dell’acustica nei concerti di Vasco Rossi) ci ha aperto le porte del suo capannone e raccontato come vive la situazione.

