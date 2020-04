Non solo il presente ma anche il futuro: il periodo nero di Coronavirus per molti continuerà anche quando l’emergenza sarà finita infatti, uno dei settori più colpiti, è quello dedicato alle band ed orchestre, se ne contano a decine in tutto il nord est Italia che ne fanno come dei musicisti che le compongono un lavoro vero è proprio.

Coronavirus e orchestre

Ne è un esempio la nota band conosciuta in tutto il nord Italia “BaccoxBacco” che durante l’anno ha decine di date soprattutto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Oltre ad essere completamente fermi da metà febbraio, anche la stagione estiva (la più florida per orchestre e band) non promette di nuovo, le serate sono state cancellate per circa il 50%. Michele Turchetto, leader della band, ci spiega i problemi che stanno affrontando in questo momento.

