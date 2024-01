Controlli della Polizia Ferroviaria durante le festività: bilancio

Durante le festività natalizie, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto ha intensificato i controlli, con 2.018 soggetti verificati. Tra le azioni più significative, tre arresti sono stati effettuati, di cui uno riguardante un cittadino italiano sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti familiari. La polizia ha altresì fermato un individuo di origine straniera con un’ordinanza di custodia in carcere per stalking e lesioni personali a Mestre.

Pattuglie uniformate della Polizia Ferroviaria e agenti in abiti civili

Le operazioni sono state condotte attraverso il potenziamento dei servizi di contrasto ai reati predatori, coinvolgendo pattuglie uniformate e agenti in abiti civili. La sorveglianza è stata estesa a piazzali, atrii e biglietterie delle stazioni ferroviarie, con il supporto di sistemi di video-sorveglianza.

Violazione degli arresti domiciliari e ordinanza di custodia per stalking

In un caso, a Venezia Santa Lucia, è stato arrestato un italiano in regime di arresti domiciliari per maltrattamenti familiari. A Mestre, invece, è stato fermato un individuo straniero per stalking e lesioni personali, con successivo trasferimento in carcere.

Espulsione di cittadino irregolare e sequestro di sostanze stupefacenti

Durante i servizi, è stata eseguita anche un’espulsione di un cittadino irregolare, mentre una persona è stata segnalata alle autorità per possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, con conseguente sequestro della sostanza.

Sicurezza della Polizia Ferroviaria rafforzata nelle festività

Il bilancio riflette l’efficacia delle misure adottate per garantire la sicurezza durante un periodo critico caratterizzato da un aumento del flusso di turisti e viaggiatori. La polizia ferroviaria ha dimostrato un impegno costante nel contrastare reati e assicurare il rispetto delle normative vigenti.

