La tradizione del gelato a Venezia e nel Veneto è ancora giovane se paragonata a quella dei cicchetti e delle famose “ombre” eppure si dimostra un’attività con un peso economico tutt’altro che trascurabile, sia dal punto di vista dei consumatori, sia per i posti di lavoro in relazione con essa. Dallo studio condotto dal Cgia di Mestre sul comparto del gelato artigianale, presentato venerdì 17, si intravvede un futuro ricco di opportunità per il settore. L’obiettivo dello studio è quello di avere dati attendibili per cogliere le dinamiche economiche e occupazionali, anche per coloro che desiderano investire nel settore.

Esigenza di chiarezza

Lo studio commissionato da Longarone Fiere nasce dall’esigenza di chiarezza e di dati ufficiali e attendibili. La difficoltà di inquadrare il settore era già sorta nel 2011 nell’ambito della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, afferma Paolo Garna, esperto comparto gelatieri. Tuttavia, solo quest’anno è stata indetta la ricerca, la prima nel suo genere in Italia, che ha voluto analizzare e incrociare dati già disponibili da studi di settore con quelli provenienti altre banche dati di INPS e ISTAT. Il quadro che emerge è veramente interessante ed esaustivo in quanto offre una panoramica del comparto del gelato artigianale.

I dati

Nello studio sono state tenute in considerazione tutte le attività commerciali relative al settore: classiche gelaterie, bar, pasticcerie, gelaterie ambulanti e aziende di produzione di gelato senza vendita diretta. Tutte queste attività hanno un peso economico e occupazionale ben preciso che deve essere conosciuto. Nel concreto si parla di più di 15.000 imprese attive che offrono complessivamente 62 mila posti di lavoro e un fatturato che supera 1 miliardo di euro all’anno. Per quanto riguarda il consumo gelato i dati sono interessanti: una famiglia spende all’anno in media 70 euro per l’acquisto (dati ISTAT). Invece la spesa annua di gelato di famiglie e turisti sfiora i 2 miliardi di euro.