Confcommercio vicino a chi protesta: ecco le linee guida

Confcommercio presenta le linee guida per le attività commerciali ed i pubblici esercizi ed intanto condivide le iniziative dei commercianti di questi giorni. Continua serrato l’impegno dell’associazione dei commercianti per aiutare gli associati in questo momento difficile e che necessita di sostegno su tutti i fronti.

L’insoddisfazione delle Partite IVA

Si stanno susseguendo le iniziative da parte degli imprenditori (tra presenza – distanziata – nelle piazze e accensione delle luci nelle varie attività), nate in modo spontaneo e civile per attirare l’attenzione sui problemi che stanno vivendo le attività commerciali e per chiedere la possibilità di riavviare l’attività.

“Manifestazioni civili come queste – commenta il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa – possono aiutare anche noi associazioni a sostenere le battaglie che ininterrottamente stiamo portando avanti da più di due mesi. Siamo convinti che, nel rispetto della sicurezza e degli ingressi contingentati, alcune attività (come abbigliamento e accessoristica) possano riprendere subito con le loro attività; cosa che aiuterebbe a smaltire una piccola parte di scorte che erano state acquistate per la primavera. Anche alcuni hotel di Jesolo accenderanno le luci per solidarietà con i colleghi, illuminando la via principale del Lido”.

Webinar Giovedì 7 maggio ore 15 di Confcommercio

Dopo il successo dell’assemblea generale della scorsa settimana, con circa 750 partecipanti, Confcommercio ha previsto un nuovo appuntamento, nel corso del quale saranno presentate le linee guida per le attività commerciali e per i pubblici esercizi elaborate da Fipe/Confcommercio ed adottate dalle altre categorie per il settore bar, ristoranti, pizzerie, chioschi… presentate già al Governo e che rappresentano una importante indicazione per la ripresa delle attività, nel pieno rispetto della sicurezza.

“Sono delle linee guida frutto del lavoro di mediazione e di una attenta analisi che ha tenuto conto delle giuste esigenze degli imprenditori, così come del rispetto della sicurezza per i clienti”, ha detto il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa per questa iniziativa promossa dall’Unione Provinciale. Prenderà parte all’incontro anche un noto virogolo.