Il comico Davide Stefanato ci parla della sua quarantena, si tratta, come per tutti, di una situazione complessa. Infatti, come tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, il suo stipendio dipende agli show che riesce a mettere in scena. Se sale sul palco e vende i biglietti guadagna in alternativa no. Lo stare fermo in casa, però, gli ha dato del tempo di riflettere e far emergere la sua creatività.

Comico Davide Stefanato

In questo modo sono nati i brevi video sui veneti con Jgor Barbazza. I due attori sono amici da sempre e già da tempo stavano pensando di lavorare assieme, questo momento ha permesso la concretizzazione di queste idee. In questo modo hanno visto la luce, non solo le previ gag postate online, ma anche l’idea di una sceneggiatura teatrale e il soggetto per un film. Lo spettacolosi intitola “Era tutta campagna” e parlerà, chiaramente, del Veneto e come è cresciuto e si è sviluppato, il tutto in chiave comica. Anche in questa performance potremo vedere e sentire i modi di dire dei nostri nonni e avere un confronto tra quella che era la società di un tempo con quella di oggi.

Insegnante

In fine Davide Stefanato parla della sue esperienza come insegnante al liceo. Afferma che i ragazzi stanno affrontando questa quarantena con difficoltà, ma, allo stesso tempo, con forza. Si stanno impegnando nel seguire le lezioni online e stanno studiando molto di più di quanto farebbero andando a scuola. Dimostrano un grande rispetto delle regole della quarantena, ma non vedono l’ora di poter tornare a scuola per rivedere i propri compagni.