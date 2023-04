Entro il 2035 tutte le case degli italiani dovranno avere degli interventi costosi di contenimento di inquinamento o dispersione di calore o interventi sugli impianti elettrici, con la eliminazione dei carburanti fossili per il riscaldamento. Gli ospiti, in chiusura della puntata de “Il Fatto di Luigi Gandi”, si confrontano su come sta cambiando il mondo.

“Tante sollecitazioni e stimoli sono nati in chiusura, Paolo Ghiotti, Ance Veneto, prego”.

L’equilibrio tra le due parti e il paragone con Orazio

Le parole di Paolo Ghiotti, Presidente Ance Veneto: “Io penso che questa mediazione si trovi nell’equilibrio tra le due parti. Lo dice non Paolo Ghiotti, lo diceva Orazio quando scriveva nelle Satire “est modus in rebus sunt certi denique fines”, c’è modo e modo di fare le cose. Ecco, se noi abbiamo l’intelligenza, la saggezza di capire che insieme possiamo farcela probabilmente ce la faremo. Se ci avochiamo in posizioni assolutistiche non ce la caveremo mai, grazie a tutti”.

“Grazie, è chiaro che sta cambiando un’era, un mondo, come abbiamo evidenziato. Stiamo abituando i nostri telespettatori a fare un discorso televisivo interattivo dove non c’è censura, pian pianino si stanno abituando a interloquire. I social hanno la censura tant’è che spero che l’ordine dei giornalisti prenda dei provvedimenti seri perché dei giornalisti che vengono censurati perché esprimono la loro opinione in Italia, con la Costituzione che lo prevede, e non solo i giornalisti, ma tante altre persone che vengono censurate… Beh, io cancellerei quei social dal territorio italiano”.

Libertà e democrazia

“Noi siamo liberi, vero Paolo? Siamo liberi, siamo nati in democrazia, i nostri padri fondatori hanno combattuto per essere liberi e vogliamo essere un paese democratico. Chi non è democratico si accomodi pure, vada via dall’Italia. Questo modo di fare televisione qui a Televenezia è unico. Annunciamo che grazie al nostro editore Gianni Vindigni abbiamo stilato un bellissimo rapporto con AIP (Association International Press), quindi ora Televenezia darà notizie a tutti gli Stati Uniti d’America grazie a questa emittente perché Venezia è del mondo, amici, Venezia non è solo dell’Italia, della Serenissima ma del mondo”.

Luigi Gandi: “Noi siamo Televenezia e gli americani riceveranno le notizie tramite Televenezia grazie all’AIP. Questa è l’ultima conquista che ha conseguito Gianni Vindigni per non parlare poi anche dell’Askanews che è un’altra grande agenzia di stampa italiana che farà capo, anche in parte, per quel che riguarda Venezia, a Televenezia. Una cosa che veramente ci inorgoglisce in maniera particolare. Rilanciamo questa televisione perché la città di Venezia è unica al mondo e grazie al vostro sodalizio l’Ance Veneto, apriamo le porte anche per altre trasmissioni, per spiegare alla nostra popolazione cosa deve fare per adeguare le proprie abitazioni”.

“Non abbiamo avuto tempo di parlare della mobilità, la faremo la prossima puntata. Grazie Gerardo, grazie Paolo Ghiotti, grazie a Carlo Trevisan. Buonanotte”.

