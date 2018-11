Somma record di 127mila euro mai raccolta prima nei supermercati Alì a favore dell’ENPA.

I clienti dei supermercati Alì quest’anno sono stati molto generosi: il sostegno all’ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali, da parte di Alì è iniziato già nel 2014.

La donazione è avvenuta in Villa Widman a Mira, dove il responsabile commerciale di Alì, Giuliano Canella ha consegnato l’assegno a Romano Giovannoni, coordinatore regionale dell’ENPA.

La cifra, raccolta nei 111 punti vendita del Veneto e dell’Emilia Romagna, sarà suddivisa fra le sezioni ENPA delle due regioni. I soldi verranno impiegati non solo per l’acquisto di cibo per gli animali, ma anche per cure e sterilizzazioni.