I treni per i pendolari sono tornati a circolare a pieno regime anche se gli utenti sono soltanto il 25%, ad eccezione di alcune brevi tratte. Il servizio tuttavia riscontra ancora un ridotto numero di utenze a causa delle chiusura di università e scuole. Il distanziamento dunque è decisamente facile da rispettare anche se la regione veneto ora chiede soltanto la mascherina in vista della ripresa delle scuole in settembre.