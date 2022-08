ChioggiaVela: presentata XIª edizione. Programma

La XIª edizione di ChioggiaVela è stata presentata stamane nella storica sede del Circolo Nautico Chioggia, con vista sul bacino di Vigo. La rassegna è stata ideata oltre un decennio fa dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia insieme a Pro Loco Chioggia Sottomarina e Vela Veneta con il contributo della Regione del Veneto.

Riproporre la centralità della vita di mare, in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare come la città di Chioggia. È questo, anche per l’undicesima edizione, il fil rouge della kermesse che a partire da sabato 3 settembre, nel corso di tre weekend, proporrà sette eventi per valorizzare e promuovere il mare e lo sport della vela in una cornice unica, come solo la città di Chioggia è in grado di offrire.

A fare gli onori di casa, questa mattina, è stato il presidente del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini, lo scorso dicembre riconfermato anche per il biennio 2022 – 2023 al timone del più antico sodalizio sportivo della città.

Le novità di quest’anno

Tra le novità di quest’anno un appuntamento dedicato all’Amerigo Vespucci e la possibilità di vedere finalmente l’arrivo della flotta di ChioggiaVela nel bacino di Vigo. L’organizzazione ha lasciato facoltà di scegliere al comitato di regata, che valuterà anche in base a quelle che saranno le condizioni meteo previste sabato 24 settembre.

“L’idea è quella di riuscire a sfruttare sempre di più di questo spazio dinnanzi il bacino di Vigo e che con difficoltà ci viene concesso a causa di vari motivi legati per lo più alla sicurezza. Lo scopo e la nascita di ChioggiaVela erano proprio legati a questo motivo: riportare la vela in laguna”. Così ha commentato il presidente del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini.

Il Calendario di ChioggiaVela

L’edizione 2022 di ChioggiaVela debutterà quindi sabato 3 settembre, quando il Rally della Laguna Sud organizzato dalla Lega Navale Italiana di Chioggia taglierà il nastro dell’undicesima edizione della kermesse. L’evento per tutta la giornata vedrà sfidarsi tra i canali lagunari, fino a Malamocco, piccole imbarcazioni.

Il calendario di ChioggiaVela proseguirà poi il weekend successivo: sabato 10 settembre è in programma la Bart’s Bash, regata in contemporanea mondiale per ricordare il velista Andrew Simpson, tragicamente deceduto in un incidente durante l’America’s Cup. Domenica 11 settembre spazio a Meteorosa, la veleggiata con equipaggio interamente femminile organizzata dallo Yacht Club Padova. Madrina dell’evento sarà Rosa Gloria Aura Bortolini, travel reporter della nota trasmissione ‘Camper’ in onda su Rai1 che proprio recentemente ha dedicato una puntata alla città di Chioggia.

Sabato 24 settembre spazio al main event della manifestazione con il Trofeo ChioggiaVela. La regata sarà aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo ed avrà partenza davanti la spiaggia di Sottomarina con arrivo posizionato tra le dighe della bocca di porto. A seguire, alle 18, il bacino di Vigo si affollerà per la Meteor al Crepuscolo, la sfida lagunare al tramonto con arrivo davanti Piazza Vigo.

Domenica 25 settembre il Trofeo Meteorsharing chiuderà la parte sportiva. La sede del Circolo Nautico Chioggia invece, prima di lasciare spazio alle premiazioni della manifestazione, ospiterà il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, che tra il 2019 ed il 2020 è stato il 122° comandante dell’Amerigo Vespucci. Il comandante Bacchi, invitato dal vicepresidente del Circolo Nautico Chioggia Oscar Nalesso, racconterà anche attraverso alcune immagini, aneddoti legati al suo comando a bordo di quella definita come la nave più bella del mondo.