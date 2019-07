Il docufilm “Chiara Ferragni – Unposted” alla Mostra di Venezia

Dopo essere sfilata più volte sul red carpet della Mostra di Venezia, quest’anno Chiara Ferragni torna al Lido come protagonista di “Chiara Ferragni – Unposted”, selezionato per la sezione “Sconfini“ della rassegna lagunare. Il documentario, realizzato da Elisa Amoruso, racconta come la rivoluzione digitale abbia cambiato il mondo attraverso la storia della prima influencer della moda, la sua esperienza come donna e imprenditrice. La moglie di Fedez scrive QUI che cercava per il docufilm una regista donna, italiana e «che avesse le doti per documentare il suo lato più vero, più puro e magari più segreto».

Giulia De Lellis pubblicherà – con Mondadori – il suo primo libro

La collega influencer Giulia De Lellis, invece, sarà nelle librerie dal 17 settembre con la sua prima opera letteraria: “Le corna stanno bene su tutto”. Lo annuncia in questo spot l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, attualmente accompagnata dal motociclista Andrea Iannone, che dovrebbe raccontare le sue esperienze con gli storici ex Irama, ma soprattutto Andrea Damante che, a quanto pare, non le è stato fedele fino in fondo!

Aurora Ramazzotti ha diffuso per sbaglio il numero di mammà

Non un tradimento, ma una disattenzione involontaria, quella di Aurora Ramazzotti che ha pubblicato uno screenshot sul suo profilo Instagram nel quale si è visto il numero di cellulare di mamma Michelle Hunziker, scatenando l’assalto dei fan. La showgirl ha allora rivolto un appello online affinché smettano di contattarla: «Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero…». Richiesta analoga da parte della “colpevole” Auri, con la supplica, a tutti coloro che avessero salvato quel numero, di non usarlo più!