Maria Stella Donà intervista Daniele Nicolai, Ufficio Studi Cgia di Mestre. E’ stata finalmente approvata la manovra al Senato, in attesa di un’ulteriore approvazione alla Camera. Parte anche lo shopping di Natale in tutto il Veneto.

Le tredicesime

Entreranno, in Italia, nelle tasche dei contribuenti, lavoratori dipendenti o pensionati, 33 miliardi di euro netti. I beneficiari sono 34 milioni, con un importo medio di 1000 euro a persona nella busta paga. Questi i dati ufficiali, validi anche per la Regione Veneto.

Shopping di Natale

I soldi verranno spesi per acquisti vari: generi alimentari, libri, regali per i bambini. Ma non solo: ci sono poi anche i trattamenti di bellezza o l’abbigliamento. Ma buona parte della tredicesima viene consumata per le spese principali, quelle che riguardano mutuo, affitto, tasse sulla casa e bollette.

I consumi

I consumi non sono ancora tornati ai livelli precrisi, ossia quelli di 10-12 anni fa. Nel 2008, con la crisi i consumi sono calati, precipitando poi con la seconda ondata di crisi nel 2012-2013. In particolare, quelli dedicati ai consumi natalizi, sono diminuiti notevolmente, di circa un 30% in meno rispetto al picco.

La manovra

Rispetto alla versione originale, la manovra adesso è quasi definitiva. C’è stata una diminuzione di quelle che erano previste come micro tasse, ossia la plastic tax e la sugar tax. Ci sarà poi un’estensione di una parte del bonus Renzi, che vale circa fino a 26.000 euro per i redditi più elevati. Il bonus Renzi è stato infatti principalmente utilizzato per i consumi, non per il risparmio. In questo senso, può mettere in moto un po’ di volumi d’affari per le piccole imprese che operano nel territorio e per le piccole botteghe artigiane che vivono di consumi interni.

Aumento delle accise e altre novità

Nell’ultima formulazione della manovra, alla riduzione di parte delle microtasse, si prevede nel biennio 2021-2022 un aumento delle accise sui carburanti. Degli aumenti che chiaramente incideranno molto sui bilanci delle famiglie.

Ultima novità della manovra è la decontribuzione sul costo del lavoro per l’assunzione di giovani all’interno delle piccole imprese, con contratto di apprendistato, che consentono di acquisire professionalità e competenza.