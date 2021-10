Missione da cardiopalma martedì sera, durante il nubifragio avvenuto in Sicilia, per un chirurgo che è corso all’aeroporto di Catania con la Jeep, nonostante le strade allagate. Doveva ritirare una cornea, che arrivava da Mestre, necessaria per un trapianto.

Una cornea da Mestre

Il tessuto corneale proveniva dalla Banca degli Occhi e ormai era già partito da Tessera. Il dottor Marco Zagari, chirurgo oftalmologo, si è organizzato con una Jeep, guidata dal fratello, per recuperare la preziosa custodia, giunta all’aeroporto.

La cornea, frutto di un prezioso gesto di solidarietà, potrà essere trapiantato in un paziente all’Ospedale di Catania la prossima settimana.